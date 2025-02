Kamila Skolimowska podchodzi do swojego trenera Krzysztofa Kaliszewskiego. Mówi, że od rana boli ją łydka, coraz mocniej. Trener wysyła ją do łóżka, mówi, żeby zrezygnowała z porannego treningu w środę. Kamila schodzi na śniadanie. Noga ją pobolewa, ale czuje się lepiej. O treningu porannym nie ma jednak mowy, wraca do pokoju.

Kamila zjawia się w siłowni ośrodka. Układa swoje przybory na ławeczce pod ścianą. Zaczyna rozgrzewkę, która ma ją przygotować do treningu siłowego z ciężarami. Po chwili przerywa gimnastykę i siada na ławce. Nagle mdleje i osuwa się na podłogę.

Pierwszym, który reaguje, jest Andrzej Krawczyk, dyskobol, który kończy karierę i zarazem pomaga w kadrze. Podnosi Kamilę i próbuje ją cucić. Pomagają mu Szymon Ziółkowski i trener Krzysztof Kaliszewski.

Pracownik ośrodka, na polecenie polskiego trenera, dzwoni po pogotowie. Skolimowska odzyskuje przytomność. Karetka i lekarz zjawiają się błyskawicznie.

Kamila wstaje i samodzielnie idzie do ambulansu. Wsiada i po chwili znów mdleje. Karetka pędzi w kierunku ambulatorium w Vila Real de Santo Antonio. Lekarz w trakcie jazdy reanimuje Kamilę. Kamilę dowożą do ambulatorium. W tym samym czasie dociera tam wyspecjalizowana grupa lekarzy ze szpitala, rozpoczynają intensywne zabiegi reanimacyjne. Portugalscy lekarze zawiadamiają, że ich działania były bezskuteczne.