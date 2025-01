Paweł Fajdek zawalczy w MMA? Zaskakująca wypowiedź! Te trzy słowa wybrzmią głośno

Nie żyje legenda niemieckiego sportu. Nazywano go małym olbrzymem ze złotą ręką

Tak wygląda teraz Anita Włodarczyk! Pokazała się po długiej nieobecności w Polsce. Wróciła do kraju i...

Paweł Fajdek zawalczy we freak-fightach? Trzy słowa mówią wszystko

Paweł Fajdek odnosił gigantyczne sukcesy na arenie międzynarodowej. Polski młociarz aż pięciokrotnie sięgał po złoty medal mistrzostw świata. Udawało mu się to kolejno w Moskwie, Pekinie, Londynie, Dosze i Eugene nieprzerwanie od 2013 do 2022 roku. W 2021 roku został brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Tokio. Wielokrotnie przyznawał, że nie brakowało mu ofert sprawdzenia się w zupełnie innej dyscyplinie MMA. Kusić miały go federacje freak-fightowe.

Niedawno pierwszy pojedynek z lekkoatletów stoczył polski tyczkarz Piotr Lisek, który poradził sobie w klatce bardzo dobrze. Spektakularnie pokonał Dariusza „Daro Lwa” Kaźmierczuka i zadebiutował w świetnym stylu. Niewykluczone, że kolejnym zawodnikiem z tej dyscypliny zostanie Paweł Fajdek.

Młociarz w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że nie wyklucza możliwości takiego pojedynku.

- Wielokrotnie otrzymywałem propozycje, ale obecnie dały już sobie spokój. Jeszcze nie teraz... Ja też będę już coraz starszy i w wieku ponad 40 lat nie wejdę do klatki z nastawieniem, że wszystkich zniszczę. Zobaczymy, co będzie na topie, jak skończę karierę. Nikt nie mówi, że te freak-fighty będą wieczne – powiedział Fajdek cytowany przez Interię.

Paweł Fajdek – osiągnięcia

Paweł Fajdek jest jednym z najwybitniejszych polskich lekkoatletów. W swoim dorobku ma pięć tytułów mistrza świata, brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio, złoty medal i dwa srebra mistrzostw Europy. Dwukrotnie zajmował trzecie miejsce w Plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na Sportowca Roku.