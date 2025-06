Szokująca decyzja TVP ws. Przemysława Babiarza. „Grzechy nie zostały zapomniane”. Jest komentarz dyrektora stacji

Przerażające, co dzieje się z polskim mistrzem olimpijskim! Aż chce się płakać po słowach Wojciecha Nowickiego

Przemysław Babiarz nie skomentuje DME w Madrycie

Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, które w ten weekend odbędą się w Madrycie, po raz pierwszy od lat odbędą się bez udziału Przemysława Babiarza w roli komentatora. Jak poinformował Onet, decyzję o odsunięciu wieloletniego głosu polskiej lekkiej atletyki podjął dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. To symboliczny moment dla widzów Telewizji Polskiej. Babiarz przez dekady był jednym z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów sportowych w kraju, a jego głos towarzyszył wielu pokoleniom kibiców podczas największych wydarzeń lekkoatletycznych.

Jak wskazuje Onet, decyzja ta może być efektem napięć, jakie narosły wokół dziennikarza po igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Wówczas Babiarz został zawieszony po kontrowersyjnych słowach na temat utworu "Imagine" i jego rzekomego odniesienia do "wizji komunizmu". Mimo że później przywrócono go do pracy, sprawa pozostawiła ślad wizerunkowy.

Rudziński zastąpi Babiarza na antenie TVP

W międzyczasie do redakcji TVP Sport dołączył Marek Rudziński – doświadczony komentator znany z pracy przy transmisjach Europortu. Zajął się dokładnie tymi samymi dyscyplinami, którymi przez lata zajmował się Babiarz – lekką atletyką i skokami narciarskimi. Jak przyznaje dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski, decyzja o wyborze Rudzińskiego i Sebastiana Chmary do obsługi komentatorskiej zawodów w Madrycie wynikała z potrzeby rotacji.

– W mojej ocenie zarówno Marek, jak i Przemek prezentują taki sam poziom. To jest indywidualna ocena, kto woli kogo słuchać. Dlatego zapadła decyzja, że na te zawody zostanie wysłana tylko jedna para komentatorów – Marek Rudziński i Sebastian Chmara – powiedział Kwiatkowski w rozmowie z Onetem.

Przemysław Babiarz odmówił komentowania sprawy. Trudno jednak nie zauważyć, że decyzja może zwiastować szersze zmiany w TVP Sport, a być może także przesunięcie jednej z ikon polskiego dziennikarstwa sportowego na dalszy plan.

QUIZ. Włodzimierz Szaranowicz czy Dariusz Szpakowski? Legendarne komentarze kultowych postaci TVP. Pamiętasz wszystkie? Pytanie 1 z 11 Na początek coś łatwego. Który z nich przez lata komentował sukcesy Adama Małysza? Włodzimierz Szaranowicz Dariusz Szpakowski Następne pytanie