Piękna polska lekkoatletka zaszalała w odważnym stroju. Młoda gwiazda pokazała się w zmysłowej odsłonie

Anastazja Kuś wskoczyła w seksowny kostium kąpielowy

Anastazja Kuś ma dopiero 18 lat, a już może pochwalić się osiągnięciami, o których wielu zawodników może pomarzyć. Młoda Polka wystartowała już na igrzyskach olimpijskich, a w swoim dorobku ma już pierwszy medal seniorskiej imprezy – na halowych mistrzostwach świata w Nankinie w tym roku sięgnęła po srebrny medal w sztafecie 4x400 metrów. Dobrze pokazała się również na halowych mistrzostwach Polski w Toruniu, gdzie sięgnęła po brązowy medal już indywidualnie w biegu na 400 metrów.

Anastazja Kuś z pewnością ma potencjał na to, by w najbliższych latach stać się gwiazdą polskiej lekkoatletyki i stanowić o sile kobiecej sztafety. Ale 18-letnia obecnie zawodniczka wyróżnia się nie tylko talentem do uprawiania lekkoatletyki, ale także urodą. Jej profil na Instagramie śledzi już 245 tys. osób, a sama zawodniczka często publikuje tam zdjęcia z najróżniejszych sesji zdjęciowych, w których regularnie bierze udział. Nie inaczej było tym razem.

Anastazja Kuś udostępniła na swoim profilu na Instagramie krótkie nagranie, jak pozuje do zdjęć w odważnym jednoczęściowym stroju kąpielowym, stojąc po kolana w falującym morzu. Post, który znajdziecie niżej, szybko zebrał kilka tysięcy polubień, a fani w komentarzach dali wyraz podziwu dla urody młodej zawodniczki. W galerii powyżej znajdziecie więcej zdjęć uroczej Anastazji Kuś.