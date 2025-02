Nie da się powstrzymać łez przez apel Ewy Swobody. Tragiczna historia zmusiła ją do działania

Mistrzyni olimpijska trafiła do szpitala. Jest w ciężkim stanie! Komplikacje po operacji

Po igrzyskach w Paryżu Ewa Swoboda stała się gwiazdą o zasięgu międzynarodowym, a w mediach społecznościowych pojawiała się masa treści odnoszących się właśnie do niej, co przełożyło się oczywiście na kolejne setki tysięcy obserwujących na Instagramie. Urodzona w Żorach biegaczka wyznała niedawno, że niezbyt radzi sobie z taką sławą, a samo bieganie zaczyna ją już po prostu męczyć, a także nie może znaleźć odpowiedniej motywacji. Lekkoatletka doskonale więc wie, jak ogromną rolę w ludzkim życiu odgrywają emocje i postanowiła poruszyć ten temat, zwracając się bezpośrednio do dzieci i młodzieży, wykorzystując swoją pozycję. Wszystko przez tragiczną historię, która bardzo ją dotknęła.

- Wczoraj mówi przyjaciel mi powiedział, że dwunastoletnie dziecko popełniło samobójstwo przez dziewczynę... Więc chciałbym powiedzieć wszystkim dzieciom, żebyście rozmawiali ze swoimi rodzicami, bo bardzo mnie to ruszyło. Bijcie pokrzywy w tym wieku, bawcie się plasteliną, czymkolwiek i dbajcie o siebie, bo całe życie przed Wami! - zaapelowała do najmłodszych lekkoatletka w rolce, która pojawiła się na profilu "Memoriał Kamili Skolimowskiej" na Instagramie.

Polska biegaczka dodała, że jej zdaniem nie jest co prawda świetny przykładem do naśladowania w kwestii charakteru, bo jest zbyt emocjonalna, ale z drugiej strony lepiej pokazywać emocje, niż je ukrywać. - Pamiętajcie! Jak Wam coś nie pasuje, jesteście źli, smutni, cokolwiek... Na pewno macie z kim pogadać, więc gadajcie. Ja mam bliskich i ja z nimi o wszystkim gadam. Bierzcie tylko dobre przykłady! Nie te złe - dodała z lekkim uśmiechem.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: