Ewa Swoboda to jedna z największych polskich gwiazd lekkoatletyki w Polsce. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku przeżyła jedno z największych rozczarowań w swojej karierze – zabrakło jej dokładnie 0,01 sekundy, aby wejść do finału! To na pewno odbiło się na jej samopoczuciu, a tym samym może również na kolejnych startach, o czym sama wspomniała w rozmowie z TVP Sport po zakończeniu Orlen Cup w Łodzi. Na wspomnianych zawodach Polka okazała się najlepsza z czasem 7.13, z którego nie była do końca zadowolona. Rozmowa z Aleksandrem Dzięciołowskim o wyniku szybko przerodziła się w wyznanie 27-latki na temat jej obecnego nastawienia do startów, a to nie jest najlepsze. Swoboda wprost przyznała, że zaczyna jej brakować sił i motywacji do uprawiania sportu na takim poziomie.

Ewa Swoboda jest ulubienicą polskich kibiców, lecz nie wiadomo, jak długo jeszcze przyjdzie nam oglądać jej starty w najważniejszych imprezach na świecie. Co ciekawe ona sama przyznaje wprost, że popularność jej ciąży. – Nie co roku robi się życiówki (…) Weźcie pod uwagę to, że ja mam prawie 28 lat, więc ja jestem stara i już niedługo kończę z przygodą ze sportem – powiedziała z uśmiechem, ale dalej zrobiło się poważnie. Na pytanie o moment zwątpienia przed startami, odparła – bardzo długi, do samych startów. Już nie mam siły, brakuje mi motywacji, jest mi ciężko i za duże „boom” było po tych igrzyskach. Ja nie jestem typem osoby, która powinna być sławna. Ja jestem osobą, która lubi spokój. (…) mam nadzieję, że niebawem skończę tę swoją karierę, albo przejdę w inną profesję. Jeszcze ten rok pobiegam, zobaczymy co będzie w kolejnym – skwitowała Ewa Swoboda.

Wcześniej w rozmowie odniosła się też do odgłosów z trybun, które przeszkadzały zawodniczkom. – Jest dużo kibiców, którzy niestety w eliminacjach nie dali nam się skupić (…) kibice ja was tylko proszę, że jak przychodzicie na zawody lekkoatletyczne, to jeżeli jest start, to uciszcie się. Bo my jesteśmy bardzo skupione, tak samo faceci i to jest naprawdę bardzo ciężkie. Więc prosimy o wyrozumiałość – podkreśliła.