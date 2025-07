Ekspertka brutalna dla Igi Świątek przed meczem z Danielle Collins. Amerykanka ma „karać” Polkę jednym zagraniem

Trudny sprawdzian przed Igą Świątek. Collins już napsuła jej krwi w tym roku

Dla Igi Świątek starcie z Collins na pewno będzie niewygodne. Polka wygrała z Amerykanką 7 z 9 dotychczasowych spotkań, jednak jedna z dwóch porażek miała miejsce w ich poprzednim starciu i to na kortach w Rzymie, na nawierzchni ziemnej, gdzie Świątek dominowała w ostatnich latach. Na kortach trawiastych nasza zawodniczka nie czuje się już tak pewnie i widać to nawet w meczach tegorocznego Wimbledonu, choć wcześniej – w Bad Homburg – spisywała się znakomicie. Zdaniem ekspertów Danielle Collins ma wiele atutów, którymi może zaskoczyć Polkę i ograć ją w walce o 4. rundę najstarszego turnieju tenisowego świata.

Iga Świątek skomentowała sukces Majchrzaka, a ten odpowiada. Nie bał się mówić o tym wprost

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Jedną z takich ekspertek jest Alison Riske-Amritraj, która w 2019 roku doszła do ćwierćfinału Wimbledonu i był to jej najlepszy występ na kortach wielkoszlemowych. Była tenisistka jest przekonana, że mecz będzie niezwykle emocjonujący i wskazała, czy Collins może zyskać przewagę nad Igą Świątek. – Czekam na mecz Świątek z Collins. Kluczowym elementem moim zdaniem będzie to, jak dobrze Collins serwuje, ale jeszcze bardziej to, jak będzie karać Świątek za drugi serwis. Coś, co potrafi robić niezwykle dobrze. To powinien być świetny mecz – napisała była amerykańska tenisistka, jasno wskazując na duży problem w grze Igi Świątek - jej drugi serwis nie sprawia rywalkom tyle problemów, ile chciałaby Polka, a problemy przez nietrafianie pierwszym podaniem pojawiły się chociażby w poprzednim meczu przeciwko Caty McNally.

Iga Świątek - Danielle Collins: Wielki mecz w cieniu konfliktu! Często między nimi iskrzyło