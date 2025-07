i Autor: Photo/ Associated Press Iga Świątek, Danielle Collins

znów będzie gorąco?

Iga Świątek - Danielle Collins: Wielki mecz w cieniu konfliktu! Często między nimi iskrzyło

Iga Świątek ponownie zmierzy się z Danielle Collins. Do tej pory panie mierzyły się już 9-krotnie i choć bilans jest zdecydowanie lepszy dla Polki, to polscy fani z pewnością nie mogą być spokojni przed nadchodzącym meczem w ramach 3. rundy Wimbledonu. Co więcej, fanów mogą czekać nie tylko emocje czysto sportowe – między Collins a Świątek już nie raz dochodziło do sporych nieporozumień na korcie, a Amerykanka potrafiła naprawdę nieprzyjemnie wypowiadać się o Polce.