Afera na meczu Majchrzak – Rinderknech. Francuz był wkurzony na kibiców! Poszedł na skargę do sędzi

Kamil Majchrzak walczy o historyczny sukces! Polski tenisista kontynuuje walkę na Wimbledonie. W stolicy Wielkiej Brytanii tenisista walczy o czwartą rundę wielkoszlemowego turnieju z Arthurem Rinderknechem. Jeśli uda mu się go pokonać, zajdzie tak daleko po raz pierwszy w karierze w czterech najważniejszych turniejach. Do tej pory największym sukcesem była trzecia runda US Open w 2019 roku.

Na Wimbledonie już teraz osiągnął najwięcej w karierze. Do tej pory dwukrotnie występował w turnieju głównym w Londynie i zawsze kończył rywalizację na pierwszej rundzie. Mecz z Francuzem Rinderknechem rozpoczął znakomicie. Pierwszego seta wygrał spokojnie 6:3, a nieco bardziej zacięta była druga partia.

Kamil Majchrzak w drugim secie musiał się zdecydowanie bardziej napocić. Podczas jednego z gemów serwisowych Francuza atmosfera zrobiła się dość napięta. Po pierwszym błędnym podaniu Rinderknecha jeden z kibiców krzyknął „Dawaj”. Ta postawa nie spodobała się Francuzowi, który miał jeszcze drugie podanie i nie mógł się na nim skupić.

Po zakończonym gemie obaj zawodnicy zeszli z kortu na króciutką przerwę. W tym momencie tenisista zwrócił uwagę sędzi, że taka sytuacja miała miejsce. Choć nie był w stanie wskazać, kto konkretnie zawinił to przyznał, że był to ktoś w pierwszym lub drugim rzędzie za jego plecami.

Po kolejnej przerwie między gemami sędzia zwróciła uwagę, by szanować obu zawodników i nie przeszkadzać im w trakcie serwisu.