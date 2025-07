Już 5 lipca reprezentacja Polski kobiet rozegra pierwszy mecz w historii mistrzostw Europy. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się z gigantami światowego futbolu: Niemkami, Szwedkami i Dunkami w fazie grupowej Euro 2025 w Szwajcarii. Turniej w Szwajcarii będzie wyjątkowy – po raz pierwszy w finałach ME zagrają reprezentantki Polski. Biało-czerwone trafiły do grupy C, gdzie ich rywalkami będą Niemcy – ośmiokrotne mistrzynie Europy i brązowe medalistki igrzysk olimpijskich 2024, Szwecja – triumfatorki ME 1984, regularnie meldujące się w półfinałach wielkich turniejów oraz Dania – finalistki Euro 2017 z gwiazdą światowego formatu, Pernille Harder.

– Nie boimy się żadnej drużyny, czy to są Niemcy, Dania, czy Szwecja. My jesteśmy na każdy mecz profesjonalnie przygotowane. To rywalki powinny nas się bać – zaznaczyła obrończyni Emilia Szymczak.

Euro 2025: Droga Polek do mistrzostw Europy kobiet!

Zespół Niny Patalon przeszedł drogę przez baraże, eliminując Rumunię i Austrię, a następnie wrócił do Dywizji A Ligi Narodów. W 11 ostatnich meczach odniósł 10 zwycięstw. Kadra opiera się na piłkarkach grających w zagranicznych klubach Ewa Pajor (FC Barcelona) – kapitan, mistrzyni i królowa strzelczyń La Liga, Kinga Szemik (West Ham United) – podstawowa bramkarka, Paulina Dudek (Paris Saint-Germain) – liderka defensywy, Ewelina Kamczyk (Fleury 91) i Tanja Pawollek (Eintracht Frankfurt) – filary drugiej linii.

– Wyjazd do Szwajcarii to spełnienie naszych marzeń. Ciężko trenujemy, abyśmy były w jak najlepszej formie – podkreśliła Ewa Pajor, która pamięta sukces sprzed lat – mistrzostwo Europy U-17 z 2013 roku, również rozegrane w Szwajcarii.

Terminarz meczów reprezentacji Polski na Euro 2025

Polki stacjonują w miejscowości Unteraegeri nad jeziorem Ageri. Treningi odbywają się w oddalonym o kilka kilometrów Zugu, na kameralnym stadionie Herti Allmend. Biało-czerwone zaczną rywalizację w fazie grupowej w piątek, 5 lipca od meczu z Niemkami.

5 lipca, 21:00: Polska – Niemcy

8 lipca, 21:00: Polska – Szwecja

12 lipca, 21:00: Polska – Dania

Selekcjoner reprezentacji Polski Nina Patalon: Jestem szczęśliwa

– W tym momencie jestem szczęśliwa, że udało się tam awansować. Na pewno ten turniej zapamiętam na długo. Mam nadzieję, że będą to pozytywne wspomnienia – powiedziała selekcjonerka Nina Patalon.

Choć rywalki to ścisła czołówka światowego futbolu, reprezentacja Polski jedzie na turniej z wiarą, przygotowaniem i ogromną motywacją. Pierwsze punkty w historii Euro będą sukcesem – a może i początek jeszcze większej historii.

