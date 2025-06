Ogromny konflikt w Barcelonie! To może się źle skończyć. W tle kontrakt Wojciecha Szczęsnego

Robert Lewandowski pojawił się w serialu Marvela! Fani byli zszokowani, gdy zobaczyli to na ekranie

Dramat gwiazdy tuż przed startem Euro. Koleżanka Ewy Pajor trafiła do szpitala. Fatalna diagnoza

Wielkimi krokami zbliżają się przygotowania do nowego sezonu, a w drużynie Barcelony jest bardzo głośno. Wszystko z powodu sprawy dotyczącej bramkarzy. Jeszcze kilka miesięcy temu doszło do niespodziewanego transferu Wojciecha Szczęsnego, który znakomicie zastąpił kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. "Blaugrana" zdążyła już zakontraktować nowego golkipera - Joana Garcię, a dyrektor sportowy klubu jest wręcz przekonany, że Szczęsny zostanie na dłużej w klubie.

- Przedłuży umowę z FC Barceloną - stwierdził bez zawahania Deco. Zbliżające się przedłużenie kontraktu ze Szczęsnym ogłosił też uznany dziennikarz sportowy, Fabrizio Romano.

Jak poinformował dziennik "Sport" do ostrego konfliktu doszło na linii klubu z niemieckim bramkarzem, który nie kryje swoich negatywnych emocji.

Ter Stegen ma tego dość! Ogromna afera w Barcelonie

Kataloński "Sport" ze szczegółami opisał aktualną sytuację ter Stegena w Barcelonie, a także reakcję niemieckiego bramkarza.

- Gniew ter Stegena na klub jest ogromny, zwłaszcza na dyrektora sportowego. Czuje się zdradzony, ponieważ nigdy nie poinformowano go o planach Barcelony, a przede wszystkim został zraniony przez to, co intepretuje jako stronnicze przecieki z klubu, mające na celu podważenie jego profesjonalizmu - przekazuje "Sport".

Nie mogło także zabraknąć tematu Szczęsnego, który ma zostać na dłużej w Barcelonie.

- Barcelona jasno dała do zrozumienia, że kwestia ter Stegena nie wstrzymuje przedłużenia kontraktu Szczęsnego, ale jasne jest, że coś się dzieje. Władze klubu miały z Polakiem porozumienie, by w ciągu trzech tygodni podpisać nową umowę, ale nic nie zostało podpisane - można przeczytać.