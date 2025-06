Iga Świątek - Jessica Pegula Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać finał WTA Bad Homburg?

Iga Świątek wreszcie zagra w finale! Polka pokonała 6:1, 6:3 Jasmine Paolini i powalczy o tytuł w turnieju WTA w Bad Homburg. To jej pierwszy finał na trawie w seniorskiej karierze i pierwszy finał w ogóle od ponad roku. Ostatni raz Iga Świątek zagrała w finale Roland Garros 2024. Dzięki zwycięstwu nad Paolini nasza gwiazda w rankingu WTA już na pewno awansuje z 8. na 4. miejsce.

Gdzie oglądać finał Świątek - Pegula w WTA Bad Homburg?

Finał turnieju WTA w Bad Homburg Iga Świątek - Jessica Pegula zostanie rozegrany w sobotę 28 czerwca o godzinie 13.30. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

Iga Świątek w finale turnieju WTA w Bad Homburg zagra z Jessicą Pegulą. Amerykanka była blisko porażki z Czeszką Lindą Noskovą, ale pokonała ją 6:7, 7:5, 6:1. Świątek i Pegula grały ze sobą już 10 razy. Bilans tej rywalizacji to 6-4 dla Polki, ale ostatnio górą była tenisistka z USA - 6:2, 6:4 w ćwierćfinale ubiegłorocznego US Open. Pegula ostatnio wyprzedziła Świątek w rankingu, w którym zajmuje 3. miejsce. W tym sezonie prezentuje bardzo wysoką formę. Imponuje solidnością, dobrze gra z kontry, świetnie wykorzystując siłę rywalek. Uderza piłki płasko, a to świetnie sprawdza się na trawie. To jej piąty finał w tym sezonie. - Grałyśmy ze sobą dużo razy, ale nigdy na trawie. Postaram się wykorzystać nawierzchnię tak bardzo, jak to możliwe i wybijać ją z rytmu - powiedziała Pegula przed meczem ze Świątek.

Iga Świątek - Jessica Pegula STREAM ONLINE z finału WTA Bad Homburg

Finał Iga Świątek - Jessica Pegula oglądać można również w Internecie. Stream online w usłudze Canal+ ONLINE.

Wysoka forma Igi Świątek na trawie to świetna wiadomość przed Wimbledonem. Za nami losowanie drabinki. Iga Świątek w 1. rundzie zagra z Rosjanką Poliną Kudermietową (nr 63), młodszą siostrą Weroniki. 22-latka świetnie zaczęła sezon, ale ostatnio przegrywała mecz za meczem. W 2. rundzie Iga może wpaść na Amerykankę Caty McNally, swoją przyjaciółkę z czasów juniorskich, albo Brytyjkę Jodie Burrage, która na trawie potrafi być groźna. W 3. rundzie nasza najlepsza tenisistka może zagrać z... Danielle Collins albo Martą Kostiuk, a potencjalna rywalka w 4. rundzie to m.in. Jelena Rybakina.