Iga Świątek znów rozwścieczyła rywalkę! Po Azarence wkurzyła się na nią Paolini [WIDEO]

Iga Świątek w finale WTA Bad Homburg. Wkurzyła kolejną rywalkę

Iga Świątek zagra w pierwszym finale cyklu WTA od ponad roku – poprzedni zakończył się triumfem w wielkoszlemowym French Open w 2024 roku. Teraz liderka polskiego tenisa może przełamać swoją dotychczasową niemoc na nawierzchni trawiastej, która jak dotąd nie przyniosła jej żadnego tytułu. W sobotę podczas WTA Bad Homburg zmierzy się z Jessiką Pegulą.

Starcie z Pegulą będzie ich jedenastym pojedynkiem. Dotychczas bilans przemawia na korzyść Świątek – wygrała sześć razy, czterokrotnie schodząc z kortu pokonana. Obie zawodniczki znają się dobrze i regularnie spotykają się na najważniejszych turniejach.

Iga Świątek awansowała do finału, pokonując Jasmine Paolini. Polka wygrała pewnie w dwóch setach 6:1, 6:3. W drugiej partii doszło na korcie do drobnego spięcia. Włoszka narzekała na to samo, co Wiktoria Azarenka. Świątek poruszała się tuż przed serwisem.

- Boże, za każdym razem się rusza. Za każdym j*****m razem! Zachowaj spokój, Jas – irytowała się Włoszka.

Here is the video. Actually Jasmine said (referring to Iga moving when she’s about to receive): “Every time she moves, God Christ, every fucking time! Stay calm Jas…”And then the umpire reprimanded Iga telling her to be quicker https://t.co/7e67vVOv28 pic.twitter.com/j9QvKC9cU3— Alessandro Febbi (@AleCreek) June 27, 2025

Kiedy Iga Świątek zagra w wielkim finale WTA Bad Homburg?

Bez względu na wynik sobotniego meczu, Iga Świątek awansuje w najnowszym notowaniu rankingu WTA – z ósmego na czwarte miejsce. Pegula, niezależnie od rezultatu finału, pozostanie na trzeciej pozycji. Początek spotkania ok. godziny 13:00. Relacja na żywo z meczu Iga Świątek - Jessica Pegula w finale WTA Bad Homburg na Sport.se.pl. Zapraszamy!

Dla Świątek finał w Bad Homburg to także ważny sprawdzian formy przed zbliżającym się Wimbledonem, który rozpocznie się 30 czerwca. Polka pierwszy mecz rozegra nie w poniedziałek, a we wtorek, 1 lipca. Relacje z Wimbledonu również na Sport.se.pl.

