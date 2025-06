Polska - Kanada: Wynik na żywo. Kto wygrał mecz Ligi Narodów w nocy z 27 na 28 czerwca?

Polska - Kanada 0:0 (-:-;-:-;-:-)

Reprezentacja Polski siatkarzy w pierwszym tygodniu rozgrywek Ligi Narodów spisali się znakomicie i zanotowali komplet zwycięstw. "Biało-czerwoni" na swojej drodze pokonali: Holandię, Japonię, Turcję oraz Serbię. Niestety podopiecznym Nikoli Grbicia nie udało się przeciwstawić włoskiej ekipie, w której do boju zostali wysłani praktycznie najlepsi siatkarze z drużyny Ferdinando De Giorgiego. Po zaciętym boju i pięciu setach górą byli mistrzowie świata. Mimo to, polscy kibice mogli być dumni z występu "biało-czerwonych", co potwierdziła reakcja nieobecnego w Chicago, Bartosza Kurka.

Na temat spotkania z Włochami wypowiedział się trener reprezentacji Polski w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

- Jestem zadowolony, bo graliśmy na tym samym poziomie z Włochami, którzy dla mnie są jedną z najlepszych drużyn na świecie i tutaj grają najmocniejszym składem. Grać z nimi 2,5 godziny, na takim samym poziomie to dobra rzecz. Mam nadzieję, że odpoczniemy, a później trzy dni z rzędu mam nadzieję, że zagramy na tym równie dobrym poziomie i wygramy kolejne spotkania - podsumował.

Polacy w starciu z Kanadą są faworytami, mimo że na parkiecie nie pojawią się największe gwiazdy "biało-czerwonych", jak m.in. Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, czy Tomasz Fornal.