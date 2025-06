Życzymy szczęścia

Justyna Żyła po cichu wzięła ślub! I to w swoje urodziny. Niezapomniany dzień

W ostatnich dniach Justyna Żyła zasugerowała, że szykuje się do ślubu, a w piątek (27 czerwca) powiedziała ukochanemu "tak"! Zrobiła to w swoje 38. urodziny, które zapamięta już na pewno do końca życia. "Najlepsze urodziny" - napisała zresztą w mediach społecznościowych ubrana w suknię ślubną.