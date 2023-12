Justyna Żyła przekazała radosną nowinę! Tę Wigilię zapamięta do końca życia, pokazała wymowne zdjęcie

Marzenia Ewy Bilan-Stoch zostały drastycznie zniszczone. Łzy same cisną się do oczu. Jej wyznanie o zdrowiu przytłacza

Justyna Żyła przez wiele lat była żoną Piotra Żyły i dała się poznać jako jego ukochana, kiedy ten krok po kroku stawał się coraz lepszym skoczkiem narciarskim. Wieloletni związek skończył się jednak głośnym rozwodem w 2018 roku. Rozstanie w świecie skoków odbiło się szerokim echem w całym kraju, zwłaszcza że nie odbyło się w najcieplejszych stosunkach. Te chwile to jednak przeszłość, a zarówno Justyna Żyła, jak i Piotr Żyła ułożyli sobie życie na nowo. 36-latka od pewnego czasu nie kryła się ze szczęściem, jakie dawał jej obecny partner. Mało kto spodziewał się jednak, że Wigilia okaże się tak ważnym dla nich dniem!

Justyna Żyła zaręczyła się z ukochanym w Wigilię

Żyła pochwaliła się w mediach społecznościowych zaręczynami z ukochanym! Na potwierdzenie tej wiadomości pokazała romantyczne zdjęcie przy choince. Świeżo zaręczeni czule się pocałowali. "Nigdy nie mów nigdy" - skomentowała wzruszona była uczestniczka "Tańca z Gwiazdami". "Tak, powiedziałam tak", "Kocham cię", "Moje szczęśliwe chwile" i "Mój przyjaciel, moja miłość" - dodała w wymownych hashtagach po angielsku. Z kolei na Instastories Żyła zaprezentowała swój pierścionek!

Zdjęcie z bukietem i pierścionkiem okrasiła niezwykle pasującą piosenką Elvisa Presleya pt. "Can't Help Falling in Love". Wieść o jej zaręczynach zachwyciła fanów. Natychmiast ruszyli oni z gratulacjami pod wigilijnym wpisem. "Bardzo Pani gratuluję.. zasłużyła Pani na to by być szczęśliwa", "Dużo miłości i szczęścia każdego dnia! Gratulacje", "Gratulacje zakochańce!!!" - to ledwie kilka z wielu komentarzy, jakie otrzymała Żyła.