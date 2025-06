Duży awans Igi Świątek w rankingu! Niezależnie od wyniki finału w Bad Homburg

Iga Świątek awansuje na 4. miejsce w rankingu WTA

Iga Świątek obecnie zajmuje 8. miejsce w rankingu i z takim numerem będzie rozstawiona w Wimbledonie, w którym pierwszy mecz rozegra we wtorek. Najlepsza polska tenisistka po zwycięstwie nad Jasmine Paolini już na pewno wyprzedzi ją w notowaniu WTA. I nie tylko Włoszkę. Iga Świątek wskoczy na 4. pozycję, wyprzedzając poza Paolini również Madison Keys, Mirrę Andriejewą i Qinwen Zheng. Wynik finału WTA w Bad Homburg, w którym nasza gwiazda zmierzy się w sobotę z Jessicą Pegulą, nie będzie miał już wpływu na jej pozycję w rankingu.

Iga Świątek poprawi również swoją pozycję w notowaniu WTA Race zliczającym punkty wywalczone w tym roku. Polka awansuje z 4. na 3. miejsce, wyprzedzając Madison Keys. Przed nią będą już tylko Aryna Sabalenka i Coco Gauff.

– Jestem super szczęśliwa i szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że wygram ten mecz – powiedziała niespodziewanie Iga Świątek jeszcze na korcie do publiczności tuż po spotkaniu z Jasmine Paolini. – Cieszę się, że zrobiłam swoją robotę. Wiedziałam, co chcę grać i po prostu to zrobiłam. I świetnie, że utrzymałam intensywność do końca. Grając przeciwko Jasmine, nie możesz pozwolić jej wrócić do gry, ponieważ ona jest wojowniczką. Chciałam to zrobić i wykonywać swoje uderzenia.

Iga Świątek dała sobie szóstkę za mecz z Jasmine Paolini

Kiedy reporter Canal+ Sport poprosił Igę o szkolną ocenę jej występu, usłyszał: – W szkolnej ocenie dałabym sobie chyba sześć za wszystko po kolei, serwis był super, więc tutaj nie ma co kombinować – skomentowała. – W returnie miałam takie gemy, gdzie mam wrażenie, że mogłam zrobić trochę więcej, ale od razu to poprawiłam, więc tutaj dałabym sobie pięć plus. Z głębi kortu też pięć plus, albo niech będzie sześć.

Ile zarobiła Iga Świątek za finał WTA Bad Homburg? PREMIE robią wrażenie!

– Czy to był perfekcyjny występ? No, szczerze mówiąc, zgadzam się... – przyznała Świątek bez fałszywej skromności. – Naprawdę to był supermecz i wykorzystałam wszystko to, co trenowałam. Wiedziałam, że od początku muszę być intensywna i prowadzić grę pierwszymi piłkami, żeby nie dać jej grać tej kombinacyjnej gry i pozwolić na zmiany rytmu. Bardzo się cieszę, że od początku prowadziłam i że przytrzymałam to do końca meczu.

Kiedy finał WTA Bad Homburg? O której godzinie gra Iga Świątek?

Finał turnieju WTA w Bad Homburg Iga Świątek - Jessica Pegula zostanie rozegrany w sobotę 28 czerwca. Początek finału Świątek - Pegula o godzinie 13.30. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie