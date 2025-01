Złapaliśmy się za głowy, gdy dowiedzieliśmy się, kim jest żona Aleksandra Zniszczoła. Nie uwierzycie, kogo jest siostrą

Kim jest żona Aleksandra Zniszczoła? Adam Małysz to jej rodzina!

Aleksander Zniszczoł w sezonie 2023/24 w Pucharze Świata w skokach narciarskich był nieoczekiwanie najlepszym polskim zawodnikiem. Zniszczoł zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej i to bardzo dobrze obrazuje, w jakim miejscu znalazły się polskie skoki, jeśli to jest najlepszy wynik w całym sezonie. W trwających zmaganiach jest niewiele lepiej, jeśli chodzi o Polaków, ale Zniszczoł zdaje się utrzymywać niezłą formę, choć oczywiście wyniki nie są tak imponujące, jak z końcówki poprzedniego sezonu. 30-latek jest obecnie na... 19. miejscu w klasyfikacji generalnej – punktował 9 razy na 11 występów, 7-krotnie był w Top 20, z czego raz znalazł się w czołowej dziesiątce, na 9. miejscu.

W nowy sezon Aleksander Zniszczoł wszedł na pewno z nową energią, ponieważ tuż przed jego startem urodziło mu się dziecko – 8 listopada na świat przyszedł syn Henryk. To drugie dziecko Aleksandra Zniszczoła oraz jego żony Magdaleny – w 2018 roku na świat przyszła ich córeczka Hanna. Co ciekawe, mało kto może wiedzieć, że ukochana polskiego skoczka jest mocno związana ze skokami narciarskimi nie tylko dzięki swojemu mężowi.

Rodowe nazwisko Magdaleny Zniszczoł to Lazar i jak się okazuje, jest ona... rodzoną siostrą Justyny Żyły, byłej żony Piotra Żyły! Wielu fanów powinno pamiętać, że Justyna Żyła to kuzynka Adama Małysza, co zaś oznacza, że takie samo pokrewieństwo łączy „Orła z Wisły” oraz żonę Aleksandra Zniszczoła. W przeciwieństwie jednak do swojej siostry, Magdalena zdecydowanie bardziej ceni sobie prywatność – jej konto na Instagramie jest ustawione jako prywatne i nie zobaczymy jej materiałów, jeśli nie będziemy obserwować profilu. Aleksander Zniszczoł i Magdalena Lazar pobrali się w 2017 roku w Wiśle.

