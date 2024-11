Córka Małysza wyruszyła w podróż. Wielu by się na to nie zdecydowało! Jej słów powinien jednak posłuchać każdy

Tak mieszka Kamil Stoch. Dom lidera polskiej kadry budzi zachwyt, nie powstydziłby się go nawet książę

co za posiadłość!

Piotr Żyła musi bardzo uważać. Padła data powrotu do skakania

Szaleństwo w komentarzach pod zdjęciem Kamila Stocha. Zwrócił się do fanów tuż przed startem sezonu

Rodzina Aleksandra Zniszczoła się powiększyła

Dla Aleksandra Zniszczoła poprzednia zima była przełomowa. Na dobre zameldował się w Pucharze Świata i wraz z biegiem sezonu był coraz bliżej najlepszych. To zaowocowało dwoma miejscami na podium konkursów PŚ - w Lahti i Planicy na zakończenie sezonu. Dość niespodziewanie to właśnie wicemistrz świata juniorów z 2012 r. był najlepszym Polakiem w klasyfikacji generalnej tego cyklu. Zajął w nim 19. miejsce z 524 punktami, mimo że pierwsze zdobył dopiero podczas Turnieju Czterech Skoczni. 30-latek poprzednią zimę z pewnością zapamięta na długo, ale to przed startem nowego sezonu przeżył wyjątkową chwilę. W piątek, 8 listopada, poinformował o narodzinach syna!

Zamurowało nas po tych nagłych wieściach o Piotrze Żyle! Thurnbichler rozwiał wątpliwości przed startem Pucharu Świata

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Dalej

Thurnbichler ogłaszał skład, Zniszczołowi rodził się syn

"Ostatni czas był dla mnie dosyć intensywny, bo spodziewaliśmy się synka. Wczoraj przyszedł na świat i nasza rodzina się powiększyła. Jestem bardzo szczęśliwy, że wszystko potoczyło się po myśli. Dziecko jak i mama czują się dobrze. Udało mi się skoczyć dwa dobre treningi na zgrupowaniu w Zakopanem i w środę jechałem do żony. Henio przyszedł na świat w czwartek" - napisał na Instagramie Zniszczoł.

Gdy jego żona Magdalena w czwartek rodziła synka, Thomas Thurnbichler ogłosił skład reprezentacji Polski na inauguracyjne konkursy Pucharu Świata w Lillehammer. Zniszczoł znalazł jego uznanie obok Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Pawła Wąska i Macieja Kota. Przy okazji główny trener polskich skoczków potwierdził słowa 30-latka o udanych treningach w oficjalnej wypowiedzi dla Polskiego Związku Narciarskiego.

Kiedy start Pucharu Świata w Lillehammer?

"Podczas naszego drugiego obozu na torach lodowych podjęliśmy decyzję o składzie na pierwsze zawody, które rozpoczną Puchar Świata. Jeszcze przed drugim obozem nominowaliśmy Dawida Kubackiego, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Ta trójka najlepiej skakała również w Zakopanem" - ogłosił Thurnbichler. To pozwala wierzyć, że przed Zniszczołem równie udana zima.

Sezon Pucharu Świata rozpocznie się już za dwa tygodnie. Tym razem najlepsi skoczkowie świata rozpoczną rywalizację w norweskim Lillehammer w dniach 22-24 listopada. Pierwszego dnia odbędzie się konkurs mikstów, a na sobotę i niedzielę zaplanowano zmagania indywidualne poprzedzone kwalifikacjami. Zakończenie sezonu tradycyjnie będzie miało miejsce w Planicy, a ostatni konkurs tej edycji PŚ zaplanowano na 30 marca. Wcześniej, na przełomie lutego i marca, odbędą się mistrzostwa świata w Trondheim.