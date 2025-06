Maciej Sulęcki - Christian Mbilli: Relacja na żywo. Kto wygrał? Walka o tymczasowe mistrzostwo świata WBC

Wojna Iran – Izrael. Polski sportowiec bał się, że nie wróci do kraju. Wszystko po fenomenalnej wygranej

Sulęcki - Mbilli: Karta walk

Maciej Sulęcki – Christian Mbilli

Arsłanbek Machmudow – Ricardo Brown

Leila Beaudoin – Elhem Mekhaled

Jhon Orobio – Zsolt Osadan

Wilkens Mathieu – Adagio McDonald

Steven Butler – Jose de Jesus Macias

Christopher Guerrero – Sandy Messaoud

Luis Santana – Eduardo Estela

Wyatt Sanford – Mark Andriejew

Na żywo Maciej Sulęcki - Christian Mbilli Witamy w relacji na żywo z walki Maciej Sulęcki - Christian Mbilli o tymczasowe mistrzostwo świata WBC w kategorii superśredniej! Początek starcia ok. godziny 5 rano czasu polskiego.

Maciej Sulęcki (33-3, 13 KO) już raz walczył o mistrzostwo świata. W czerwcu 2019 roku dostał lekcję boksu od Demetriusa Andrade w starciu o pas WBO w wadze średniej. Po sześciu latach "Striczu" stoi przed kolejną szansą na spełnienie marzeń, ale przed nim naprawdę trudne wyzwanie. Christian Mbilli (28-0, 23 KO) jest wciąż niepokonany na zawodowym ringu, a do tego będzie walczył przed swoją publicznością w kanadyjskim Quebecu. Nic dziwnego, że jest faworytem, ale należy pamiętać, że Sulęcki już kilka miesięcy temu zaskoczył wszystkich, gdy wygrał z Alim Achmedowem i zdobył pas WBC Silver, który okazał się przepustką do jeszcze większej walki.

Sulęcki - Mbilli na żywo relacja. Kto wygrał walkę o mistrzostwo świata WBC?

Polskich kibiców czeka zarwana noc albo bardzo wczesna pobudka. Walka Sulęcki - Mbilli zamknie galę boksu w Quebecu, a ta rozpoczyna się o godzinie 1 czasu polskiego. Walkę wieczoru o tymczasowe mistrzostwo świata WBC zaplanowano ok. godziny 5 rano. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo ze starcia, które może przejść do historii polskiego boksu!