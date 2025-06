Wyznanie „Diablo” Włodarczyka mrozi krew w żyłach. Woził ze sobą sznur. „Patrzyłem, gdzie się wyhuśtać”

25 maja Krzysztof "Diablo" Włodarczyk w wieku 43 lat ponownie wywalczył mistrzostwo świata. Co prawda tymczasowe w kategorii bridger, ale federacji WBC, co wiąże się z najlepszym czasem w jego karierze, gdy w maju 2010 r. pokonał w Łodzi Giacobbe Fragomeniego. Wtedy polski pięściarz wszedł na sam szczyt kategorii junior ciężkiej, ale złoty czas w ringu nie miał odzwierciedlenia w życiu prywatnym. Latem 2011 r. Włodarczyk próbował popełnić samobójstwo - przedawkował wtedy leki antydepresyjne i w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk przekazał szokującą wiadomość! Mistrza świata czeka poważny zabieg

Jeden z jego przyjaciół tłumaczył wtedy na łamach "Faktu", że pięściarz nie potrafił sobie poradzić z kłopotami małżeńskimi i wpadł w depresję. Jego życie uratował jeden telefon, o czym "Diablo" Włodarczyk opowiedział więcej podczas ostatniej wizyty w Kanale Sportowym.

"Diablo" Włodarczyk woził ze sobą sznur. "Patrzyłem, gdzie się wyhustać"

- Zadzwoniłem do przyjaciół z racji tego, że miałem obok siebie mojego syna. Dziecko było i wyobrażasz sobie, nawet bym powiedział za przeproszeniem, że leżę padnięty, a dookoła dziecko lata i nie wie, co się dzieje? Nie wyobrażam sobie tego, wtedy mój syn miał 9/10 lat. Zajął się nim, za co mu bardzo dziękuję do dzisiaj, Paweł Kołodziej, a mną się zajął Tomek Hutkowski - przyznał pięściarz w programie "Wieczór z Hubertem". Myśli o najbliższych wielokrotnie pomagały mu zresztą przetrwać najtrudniejsze chwile.

- Miałem sznurek w bagażniku, pamiętam jak dzisiaj, jeździłem po takiej miejscowości obok Piaseczna i patrzyłem, gdzie się, brzydko mówiąc, wyhuśtać - wspominał mroczne czasy depresji Włodarczyk. To na szczęście za nim, a przed nim poważny zabieg kardiologiczny, po którym może już nie wrócić do boksu.

"Diablo" Włodarczyk mistrzem świata WBC! Znokautował Balskiego, wcześniej sam był na deskach

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia