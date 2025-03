Maciej Sulęcki nokautuje i zostaje mistrzem WBC Silver! Niesamowita wygrana Polaka w Kazachstanie [WIDEO]

Jakub Słomka wprost przed walką o pas mistrza Gromdy. Nie rusza go gadanie Mateusza Kubiszyna, szykuje się na krwawą jatkę

Maciej Sulęcki z pasem WBC Silver! Niesamowita wygrana Polaka [WIDEO]

Maciej Sulęcki znów zwycięża. Polski pięściarz sięgnął po pas WBC Silver w kategorii superśredniej. „Striczu” poleciał do Astany, gdzie czekało go poważne wyzwanie w postaci walki z Alim Akhmedovem. Kazach stoczył do tej pory 24 pojedynki, z których wygrywał 23-krotnie. Przegrywał jedynie raz – w 2020 roku lepszy od niego był Carlos Gongora. Sulęckiego czekało ciężkie zadanie.

Polak „usadził” na deski przeciwnika już w pierwszej odsłonie pojedynku – i to dwukrotnie. Kolejny raz udało mu się to w piątej rundzie, a po kolejnym nokdaunie w ostatniej części starcia sędzia przerwał starcie.

W ringu rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. To bardzo ważna wygrana dopisana do rekordu „Stricza”, i to na wyjeździe. - Maciej Sulęcki wygrywa przez nokaut w ostatniej rundzie w Kazachstanie i zdobywa pas WBC Silver. Wspaniała sprawa i znaczący triumf na wyjeździe Polaka – napisał na „X” dziennikarz TVP Sport Piotr Jagiełło.

Zobacz wideo z nokautu Macieja Sulęckiego w Kazachstanie poniżej.

Kim jest Maciej Sulęcki?

Maciej Sulęcki to pięściarz walczący w wadze super średniej. Jego bilans walk wynosi 33 zwycięstwa (w tym 13 przez nokaut) i 3 porażki. W trakcie swojej kariery stoczył pojedynki z czołowymi pięściarzami, takimi jak Daniel Jacobs, z którym przegrał jednogłośną decyzją sędziów w 2018 roku, oraz Demetrius Andrade, z którym również poniósł porażkę w 2019 roku. W 2022 roku zmierzył się z Jaime Munguíą, przegrywając walkę przez jednogłośną decyzję sędziów. Sulęcki odniósł także znaczące zwycięstwa, pokonując zawodników takich jak Jack Culcay, Gabriel Rosado czy Hugo Centeno Jr.

