i Autor: Shutterstock Wojciech Szczęsny

Emocjonująca rywalizacja

Nowy bramkarz Barcelony wprost o rywalizacji z Wojciechem Szczęsnym! Zdecydowany cel Joana Garcii

Wojciech Szczęsny jeszcze kilka miesięcy temu był przekonany, że odchodzi na piłkarską emeryturę. Kontuzja Marca-Andre ter Stegena doprowadziła do sytuacji, że władze Barcelony przekonały do wznowienia kariery polskiego bramkarza. Szczęsny od początku 2025 roku wywalczył podstawowe miejsce w składzie "Blaugrany". Mimo, że Polak jeszcze nie podjął decyzji to w mediach aż huczy, że 35-latek podpisze nowy kontrakt z Barceloną. "Duma Katalonii" pozyskała nowego bramkarza - Joana Garcię, z którym Szczęsny ma rywalizować o miejsce w składzie.