Gorąca debata o przyszłość kadry

Wybór selekcjonera to zawsze decyzja, która definiuje najbliższe lata polskiej piłki. Tym razem nie jest inaczej. Na giełdzie nazwisk pojawiają się kandydaci reprezentujący zupełnie inne filozofie: od bezpiecznych powrotów, przez krajowych rewolucjonistów, po sprawdzonych fachowców z zagranicy. Przyjrzyjmy się im bliżej. Sztuczna inteligencja analizujemy plusy i minusy.

Kandydaci z przeszłością

Adam Nawałka to twórca największych sukcesów reprezentacji w XXI wieku. Ćwierćfinał EURO 2016 i styl, w jakim drużyna go osiągnęła, na zawsze zapisały się w pamięci kibiców.

Plusy: Ogromne doświadczenie w pracy z kadrą, autorytet u starszych zawodników, doskonała organizacja i dbałość o detale. Zna specyfikę pracy z reprezentacją jak nikt inny.

Minusy: Nieudany Mundial 2018 pokazał, że jego formuła może się wypalić. Pozostaje bez pracy. Istnieje ryzyko, że byłby to powrót sentymentalny, a nie krok w przyszłość.

Jerzy Brzęczek. Selekcjoner, który wywalczył awans na EURO 2020, ale którego kadencja wspominana jest głównie przez pryzmat fatalnego stylu gry.

Plusy: Zrealizował postawiony przed nim cel (awans). Ma doświadczenie w tej roli. Utrzymał Polskę w Dywizji A Ligi Narodów.

Minusy: Słaby wizerunek, zarzuty o brak pomysłu taktycznego.

Poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski rozpalają kibiców i ekspertów. Na kogo postawi prezes Cezary Kulesza? Na Polaka, czy może jednak na cudzoziemca, znającego polskie realia? Zapytaliśmy AI, o plusy i minusy kandydatów na selekcjonera kadry. Podaliśmy siedem nazwisk: Jan Urban, Jacek Magiera, Adam Nawałka, Marek Papszun, Jerzy Brzęczek, Kosta Runjaić i Nenad Bjelica. Uzyskaliśmy zaskakujące wyniki ze strony sztucznej inteligencji.

Rewolucja czy ewolucja?

Marek Papszun. Najgorętsze nazwisko na polskim rynku trenerskim. Twórca potęgi Rakowa Częstochowa, z którym zdobył historyczne mistrzostwo Polski, dwa Puchary i dwa Superpuchary.

Plusy: Nowoczesny warsztat, jasna i niezwykle wymagająca wizja taktyczna oparta na pressingu i automatyzmach. Gwarantuje rewolucję i twardą rękę. Nie boi się odważnych decyzji.

Minusy: Jego bezkompromisowy styl może prowadzić do konfliktów z władzami PZPN i gwiazdami drużyny.

Jan Urban. Doświadczony i ceniony w środowisku trener, który od lat z powodzeniem pracuje w Ekstraklasie.

Plusy: Ogromne doświadczenie, spokój, umiejętność pracy z młodzieżą i świetny kontakt z mediami. Byłby kandydatem "na uspokojenie", gwarantującym stabilizację.

Minusy: Zdobywał mistrzostwa Polski, ale było to dawno temu.

Jacek Magiera. Trener, który zaimponował pracą w Śląsku Wrocław, zdobywając wicemistrzostwo Polski.

Plusy: Nowoczesne spojrzenie na piłkę, doświadczenie w pracy z młodzieżowymi reprezentacjami Polski, dobra prezencja medialna.

Minusy: Praca z kadrą narodową mogłaby być dla niego skokiem na zbyt głęboką wodę.

Zagraniczny zaciąg

Nenad Bjelica. Chorwat, który prowadził Lecha Poznań. Zdobywał dwa mistrzostwa Chorwacji z Dinamem Zagrzeb, grał w Lidze Mistrzów.

Plusy: Charyzma, międzynarodowe doświadczenie, udowodniona umiejętność budowania silnych i agresywnie grających zespołów. Nie boi się presji.

Minusy: Trudny charakter, wymagania finansowe.

Kosta Runjaić. Niemiec, który przez lata prowadził Pogoń Szczecin, a z Legią Warszawa zdobył Puchar Polski.

Plusy: Taktyk, świetnie zorganizowany. Jego zespoły zawsze cechuje dobra organizacja gry.

Minusy: Brakuje mu charyzmy lidera. Nigdy nie pracował z reprezentacją narodową.

Werdykt? Czas na odważną rewolucję

Analizując wszystkich kandydatów, należy odpowiedzieć na jedno pytanie: czego reprezentacja potrzebuje najbardziej? Powrót Adama Nawałki byłby bezpieczny, ale niósłby ryzyko stagnacji. Opcje zagraniczne są kuszące, ale nie gwarantują sukcesu. Wydaje się, że kadrze potrzebny jest wstrząs i jasny, bezkompromisowy plan. Taką gwarancję daje tylko jeden człowiek. Najlepszym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Polski jest Marek Papszun.

Jego wybór to ryzyko, ale jest to ryzyko skalkulowane. To jedyny trener w tym gronie, który może przeprowadzić w kadrze prawdziwą rewolucję taktyczną i mentalną. Jego pracowitość, nowoczesne metody i żelazna dyscyplina to cechy, których tej drużynie brakowało od lat. Polska piłka nie może pozwolić sobie na kolejne stracone lata. Czas na odważny krok w przyszłość, a tym krokiem jest właśnie Papszun. Czy sztuczna inteligencja ma rację?

