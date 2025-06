Cezary Kulesza zszokuje wszystkich? To on może zastąpić Probierza po upadku rozmów ze Skorżą

Skorża wypisał się z wyścigu

„Super Express”: - Kogo widziałby pan w roli selekcjonera reprezentacji Polski?

Jacek Bąk: - Po głowie chodziły mi dwa nazwiska. Wydawało mi się, że najlepiej do tej układanki pasowaliby Jan Urban i Maciej Skorża, ale ten ostatni jednak - jak czytam - zostaje w Japonii, więc wypisał się z tego wyścigu. Na pewno szkoda, bo trochę w piłce osiągnął, ale cóż, trzeba szukać dalej. Widocznie uznał, że to nie jest dla niego odpowiedni moment.

- Wspomniał pan o Urbanie. To byłby dobry selekcjoner?

- A dlaczego nie? Był też w sztabie kadry, gdy w niej grałem. Myślę, że on mógłby spróbować. Ma dobry warsztat i dobre podejście do zawodników. Widać, że umie poukładać zespół, wyciągając z niego, to co najlepsze. Niech prezes Cezary Kulesza na niego postawi.

Kluczowa cecha selekcjonera. "Muszą iść za nim w ogień"

- Ale podobno jednym z zarzutów wobec niego jest to, że trener Urban jest za delikatny. Co pan na to?

- Bez żartów. A przy innym nazwisku powiedzą, że jest za ostry. Probierz miał być ostry i widzieliśmy, jak się to skończyło. Możemy sobie wymieniać kolejnych kandydatów. Ale wie pan, co jest w tym wszystkim istotne?

- Co konkretnie?

- Najważniejsze jest to, żeby zawodnicy szli za trenerem w ogień. To jest kluczowe. Nie tylko pierwszy skład, ale także ten dwunasty czy osiemnasty gracz w kadrze. Ważne jest, aby trener miał zespół za sobą, bo bez tego nic nie zdziała.

Jacek Bąk o Janie Urbanie: "Niech prezes na niego postawi"

- Urban miałby piłkarzy za sobą?

- Wydaje mi się, że tak. Jest otwartą osobą. Widzę, że potrafi złapać kontakt z drużyną. Nie każdy może być trenerem reprezentacji. To może być jedna szansa na milion.

- To jaki będzie ruch prezesa Kuleszy?

- Żeby tylko prezes Kulesza nie zrobił "byka" z wyborem szkoleniowca. Niech mu dobrze doradzą. Niech ten trener ma spokojną głowę i zajmie się kadrą, a nie tym, co się dzieje wokół niej. Bo to, co wydarzyło się ostatnio, było po prostu męczące.

Co z Robertem Lewandowskim? Bąk nie ma wątpliwości

- Niektórzy mówią, że w kadrze zostały zgliszcza po Probierzu. Zgadza się pan z tym?

- Może nie zgliszcza. Myślę, że można to odbudować. Ale musi być trener z dobrym podejściem, który będzie musiał to przede wszystkim taktycznie poustawiać i mentalnie dotrzeć do piłkarzy.

- Czy Robert Lewandowski wróci do kadry?

- Na pewno nam pomoże i jeszcze dużo da drużynie. Chciałbym, żeby w niej grał. Wszystko zależy od podejścia trenera. Nie rozumiem jednego: mamy takie zawodnika i nie umiemy go wykorzystać na boisku.

- Co to znaczy?

- Musimy trochę grać pod niego. Przecież on strzela tyle goli! Nasz boki grają dziwnie, sprawiają wrażenie, jakby były obcym ciałem. Musimy jak najszybciej dostarczyć piłkę Lewandowskiemu. Dał nam tyle wspaniałych chwili, tyle bramek, że nie możemy tak sobie go odstawiać i walić w niego z procy. Gdybym był trenerem, to chciałbym, żeby on mi też pomógł i żebyśmy wspólnie zrobili coś fajnego. Po co była ta wojna z nim? Niech wszyscy grają w jednym zespole, na tych samych instrumentach.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Na pewno nie zostanie nim Maciej Skorża, który odmówił prezesowi PZPN. Były kapitan Jacek Bąk (52 l.) uważa, że szansę mógłby dostać Jan Urban (63 l.), który w minionym sezonie prowadził Górnika Zabrze.

