i Autor: Cyfrasport Kamil Semeniuk

szkoda!

Polscy siatkarze z pierwszą porażką w Lidze Narodów 2025. Włosi okazali się za mocni

Reprezentacja Polski nie zdołała pokonać Włochów w 5. meczu fazy grupowej Ligi Narodów 2025. Polacy nie przystąpili do tego spotkania w najmocniejszym składzie, za to Włosi mieli na parkiecie w większości swoich najlepszych zawodników. Do zwycięstwa Biało-Czerwonym zabrakło naprawdę niewiele i ulegli rywalom dopiero po tie-breaku.