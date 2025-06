Spis treści

Zalewski wykupiony przez Inter Mediolan

Zalewski w Serie A debiutował w barwach Romy. Rozwinął się pod skrzydłami trenera Jose Mourinho. Jednak ostatni rok w tym zespole nie był dla niego tak udany. Grał mało i nie chciał odejść, mimo że nie brakowało chętnych. W końcu na początku roku odszedł z rzymskiego klubu. Został wypożyczony do Interu Mediolan. W umowie została zawarta klauzula o wykupie naszego kadrowicza. Inter skorzystał z tej możliwości. Czy w nowym sezonie Polak będzie już ważną postacią giganta z Serie A?

Bąk: W Interze jest wielka konkurencja

- Zalewski to duży talent - mówi Jacek Bąk w rozmowie z Super Expressem. - To chłopak, który może grać w każdym klubie. Jest młody i wciąż duże możliwości przed nim. Może być gwiazdą europejskiego formatu. Ale musi pracować dalej nad sobą, bo Inter to wielki klub i jest w nim duża konkurencja. Najważniejsze dla niego jest to, żeby więcej grał. Skoro Inter zdecydował się na transfer definitywny, to znaczy, że wiele sobie obiecują po naszym zawodniku - podkreśla.

Zalewski będzie jak Błaszczykowski?

Były kapitan reprezentacji Polski docenia obiecującego skrzydłowego. Uważa, że Zalewski ma duże możliwości, a w kadrze może być postacią tak ważną jak przez lata był w niej duet: Jakub Błaszczykowski - Kamil Grosicki. Zresztą, pomocnik Interu wiele razy demonstrował to w ekipie Biało-czerwonych.

Bąk mówi o ogromnym potencjale

- Chłopak ma szybkość, drybling, lekkość w zdobywaniu terenu - Bąk wymienia atuty pomocnika Interu. - To wszystko pokazał w kadrze, gdzie miło się go oglądało. Nie bał się grać do przodu. To był taki motor napędowy, jak kiedyś Grosicki i Błaszczykowski. Ale może Zalewski ma jeszcze większy potencjał. Jeszcze czeka go dużo pracy, ale wciąż może być lepszy. Jest młody i już jest w tak wielkim klubie jak Inter. To dobrze o nim świadczy. Pokazuje też, że musi sobą coś reprezentować. Dobrze, że gra dla Polski. To duży plus dla nas, że mamy w zespole piłkarza takiego formatu - zaznaczył były obrońca drużyny narodowej w rozmowie z naszym portalem.

Nicola Zalewski jest podporą reprezentacji Polski, z którą walczy w eliminacjach o awans na mistrzostwa świata. W tym roku dołączył do Interu Mediolan, który zdecydował się na wykup polskiego pomocnika z AS Roma. Nasz kadrowicz rozpycha się w Interze, ale czy odpali w nim na dobre i będzie kluczowym zawodnikiem wicemistrza Włoch? Były kapitan kadry Jacek Bąk wprost o klasie gwiazdy drużyny narodowej.

