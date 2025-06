Specjalnie zbadali sprawę Roberta Lewandowskiego. Liczby są miażdżące. Porównali to do wyborów prezydenckich

Spis treści

Dudek kapitanem reprezentacji Polski w golfie

Dudek na liście zgłoszonych zawodników widnieje jako nr 5. Reprezentuje Kraków Valley Golf & Country Club. W zawodach wystartuje także Michał Probierz, były selekcjoner polskiej kadry. Który z nich odniesie sukces? Turniej potrwa trzy dni. Jest ważny dla byłego bramkarza Biało-czerwonych, bo ostatnio został kapitanej reprezentacji Polski w golfie! To właśnie jemu przypadnie zaszczyt wyboru zawodników na drużynowe mistrzostwa Europy seniorów, które zaplanowano na 2-6 września w Austrii.

- Budowanie zespołu na wyjazd seniorów do Austrii to zaszczyt i odpowiedzialność - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z oficjalną stroną Polskiego Związku Golfowego. - Wierzę, że stać nas na historyczny sukces, o jaki wcześniej było ciężko - zapowiedział.

Jerzy Dudek o finale Ligi Mistrzów z 2005 roku. Tak nazwał Dudek Dance [ROZMOWA SE]

Zaczęło się od kija do golfa, znalezionego w ogrodzie w Anglii

Skąd u Dudka taka miłość do golfa? Wszystko zaczęło się w Anglii, gdy trafił do Liverpoolu.

- Dziękuję Bogu, że pomógł mi odnaleźć tę pasję - wyznał Jerzy Dudek przed rokiem w rozmowie z Super Expressem. - Gdy jestem na emeryturze piłkarskiej i robię to z wielką przyjemnością. A kij znaleziony w ogrodzie w Liverpoolu, dzięki któremu zacząłem grać, trzymam do tej pory w domu, tak jak koszulki z najważniejszych meczów - podkreślił.

Wyjątkowy moment w życiu Jakuba Piotrowskiego. Ukochana reprezentanta Polski przekazała radosną nowinę!

Golf nie pozwala zdziadzieć

Słynny kadrowicz nie ukrywa, że poświęcił się w grze w golfa. Pozwala mu utrzymać dobrą dyspozycję.

- Gol jest pasją, ale i motywacją - zaznaczył Dudek przed laty w rozmowie z naszym portalem. - Bo człowiek zawsze chce być lepszym w tym co robi, a grając rozwijasz się, nie stoisz w miejscu i się nie marnujesz. Golf jest takim sportem dla dorosłych i starszych osób, który pozwala się ruszać, żeby zbyt szybko nie zdziadzieć - dodał wprost.

Mateusz Bogusz oświadczył się ukochanej na rajskiej wyspie! Zrobił to w malowniczej scenerii [ZDJĘCIA]

Golf pozwala mu utrzymać dyscyplinę

Co najbardziej podoba mu się w golfie?

- Gram w golfa, bo ważne jest też utrzymanie pewnej dyscypliny, a wielu sportowcom to „wypada” po zakończeniu czynnej kariery - tłumaczył Dudek na naszych łamach. - Zacząłem to pielęgnować i narzuciłem sobie duży reżim, gdy w 2011 roku zakończyłem grę w piłkę. Gdy mam mniej obowiązków zawodowych, to często zawożę córki do szkoły, a później jadą na pole. Golf jest moją filozofią życia, tak jak ktoś inny czasami potrzebuje pomedytować - wyznał były bramkarz reprezentacji Polski.

Wyjątkowy dzień w życiu Mateusza Wieteski i pięknej Klaudii! To był ślub jak z bajki!

Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek po zakończonej karierze piłkarskiej poświęcił się nowej pasji. Legendarny piłkarz zaskochał się w golfie. Z dużej piłki przerzucił się na małą. Dziś wystartował w XXIII Mistrzostwach Polski Seniorów w golfie, które rozpoczęły się w Karolinka Golf Park w Kamieniu Śląskim pod Opolem.

QUIZ: Ile wiesz o reprezentacji Polski? Pytanie 1 z 15 Na ilu mistrzostwach świata zagrała reprezentacja Polski 5 13 8 9 Następne pytanie

Sonda Kto powinien zostać nowym trenerem reprezentacji Polski? Adam Nawałka Jerzy Brzęczek Łukasz Piszczek Jacek Magiera Jan Urban Trener zagraniczny Inny polski trener

Jerzy Dudek: Fernando Santos będzie potrzebował trochę szczęścia! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.