i Autor: cyfrasport Jacek Magiera, Jerzy Brzęczek

Selekcjonerska ruleta

Kulisy spotkania Brzęczka i Magiery z Cezarym Kuleszą. Wiadomo, o czym rozmawiali

Minął już prawie miesiąc od rezygnacji Michała Probierza z pracy z Biało-Czerwonymi. Nazwiska jego następcy jeszcze nie znamy. Prezes PZPN – nie pierwszyzna to dla niego – myli medialne tropy, choć on sam pewnie wolałby określenie „konsultuje wybór nowego selekcjonera”. W środę na takich konsultacjach pojawili się u niego Jerzy Brzęczek i Jacek Magiera. W jakim celu? Już wiemy co nieco więcej…