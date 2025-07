Iga Świątek poznała rywalkę w półfinale Wimbledonu!

Iga Świątek w półfinale Wimbledonu zagra z Belindą Bencic. Szwajcarka pokonała 7:6, 7:6 Rosjankę Mirrę Andriejewą, co jest sporą niespodzianką. 28-letnia Bencic wróciła do tenisowego touru po urodzeniu dziecka i szybko odbudowała formę. To mistrzyni olimpijska z Tokio, zawodniczka bardzo doświadczona i solidna. Iga Świątek grała z Bencic cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polki. Ostatnio spotkały się właśnie na Wimbledonie, w 2023 r. Iga Świątek obroniła wtedy dwie piłki meczowe i wygrała 6:7, 7:6, 6:3, awansując do ćwierćfinału.

W sukces Igi Świątek w Wimbledonie wierzy Agnieszka Radwańska, która kibicuje rodaczce w Londynie. - Kiedy Iga gra swój taki najlepszy tenis, to jest w stanie zagrać dobrze na każdej nawierzchni, ponieważ to jest tak dominujący siłowo tenis, ta siła i ta moc po prostu. To jednak na każdej nawierzchni działa - powiedziała Radwańska w rozmowie z Polsatem Sport. - Trwa jest tutaj wolniejsza niż dawniej. Iga na pewno jest z tego powodu szczęśliwa, że piłka nie odbija się tak nisko i wręcz idzie w górę, a nie ślizga się, więc automatycznie ten kozioł jest wyższy. Troszkę dzięki temu jest łatwiej dla Igi - dodała była wiceliderka rankingu WTA.

Kiedy Iga Świątek gra półfinał Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w półfinale Wimbledonu zostanie rozegrany już w czwartek 10 lipca ok. godziny 16.30-17.00. O godzinie polskiego czasu 14.30 zacznie się pierwszy półfinał Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Po jego zakończeniu na kort wyjdą Iga Świątek i jej rywalka. Transmisje TV z Wimbledonu na antenie Polsatu Sport 1.

Iga Świątek awans do półfinału Wimbledonu wywalczyła po zwycięstwie 6:2, 7:5 nad Ludmiłą Samsonową. Dużo było narzekania, że Polka jest w dołku, ale fakty są takie, że w tym sezonie awansowała do 1/2 finału we wszystkich rozegranych turniejach Wielkiego Szlema - kolejno w Australian Open, Roland Garros i teraz w Wimbledonie. Na londyńskiej trawie w seniorskim tourze udało jej się to po raz pierwszy. Poprawiła wynik z 2023 r., kiedy w ćwierćfinale uległa 5:7, 7:6, 2:6 Elinie Switolinie.

