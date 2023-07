Iga Świątek - Elina Switolina Relacja NA ŻYWO Wimbledon Świątek - Switolina WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Na żywo Iga Świątek - Elina Switolina Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Elina Switolina w ćwierćfinale Wimbledonu. Początek spotkania o godzinie 14.30 polskiego czasu

Iga Świątek i Elina Switolina dzisiaj o godzinie 14.30 polskiego czasu wyjdą na Kort Centralny, aby powalczyć w ćwierćfinale Wimbledonu. Faworytką jest polska liderka rankingu WTA. Za Igą Świątek seria 14 zwycięstw. Po siedmiu wygranych meczach w Roland Garros kontynuowała passę również na trawie, najpierw w Bad Homburg a potem już na kortach Wimbledonu.

Iga Świątek i Elina Switolina mają za sobą dramatyczne i wyczerpujące boje o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Polka obroniła dwie piłki meczowe i pokonała (6:7, 7:6, 6:3) Belindę Bencic. Switolina ograła (2:6, 6:4, 7:6) Wiktorię Azarenkę. O przygotowanie fizyczne Igi Świątek nie trzeba się martwić, bo słynie z żelaznej kondycji. Za to Ukrainka sama przyznała, że przed bitwą z liderką rankingu kluczowa będzie regeneracja. W październiku 2022 r. Switolina urodziła córkę (jej mężem jest znany francuski tenisista Gael Monfils). - Priorytetem będzie odpoczynek. Potem usiądę z moim trenerem i zastanowimy się, jak mogę ją pokonać - powiedziała Switolina o meczu ze Świątek, którą bardzo lubi i podziwia. - Iga jest wielką mistrzynią, a także wspaniałą osobą. Jestem jej bardzo wdzięczna za to, że wspiera Ukraińców. Robi wszystko, co w jej mocy i głośno o tym mówi - dodała.

Iga Świątek i Elina Switolina grały ze sobą raz. Dwa lata temu Polka ograła Ukrainkę 6:2, 7:5 na drodze do triumfu na mączce w Rzymie. - Elina jest typem zawodniczki, która na korcie jest bardzo cierpliwa. Ma wystarczające doświadczenie i umiejętności, żeby grać dobrze zarówno w obronie jak i w ataku. Wygrała wiele dużych turniejów, jak choćby WTA Finals. To naprawdę solidna zawodniczka - powiedziała Polka, a pytana o relacje z Ukrainką dodała: - Lubimy się bardzo i szanujemy, ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na nasz mecz. Myślę, że dobrze jest mieć w tourze tak miłe zawodniczki. Cieszę się, że wróciła do gry po tym, jak została matką. Domyślam się że, jest to bardzo trudne - dodała Iga Świątek.

