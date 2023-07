Iga Świątek - Belinda Bencic Relacja NA ŻYWO Wimbledon WYNIK LIVE

Na żywo Iga Świątek - Belinda Bencic Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 6:7(4), 3:4 Gem Bencic. Świątek znów zdołała ugrać dwa punkty przy podaniu rywalki, a potem Szwajcarka podniosła poziom i wygrywa swoje podanie - popisała się choćby czwartym już asem serwisowym. 6:7(4), 3:3 Gem Bencic, przełamanie! Niestety! Iga Świątek wyrzuca piłkę na aut i Szwajcarka odrabia stratę przełamania! Bardzo zła wiadomość dla Polki. Świetny return ponownie Bencic, tym razem po prostej i break-point dla niej... Teraz Bencic dobrze zaatakowała drugie podanie Igi, 30:30. 6:7(4), 3:2 Gem Bencic. Niestety, Świątek nie zdołała zdziałać wiele więcej w tym gemie i przegrała kolejne trzy punkty, tym samym Bencic obroniła podanie. Świątek otworzyła sobie kort i zagrywa świetnego winnera z bekhendu, 15:30. 6:7(4), 3:1 Gem Świątek. Polka utrzymuje pewny serwis, zwłaszcza uderzając na ciało rywalki zdobywa dużo punktów. W ostatniej akcji zagrała dość lekki drugi serwis, ale podobnie jak jakiś czas temu, Bencic próbując agresywnie to zaatakować nie mieści piłki w korcie. Pierwszy podwójny błąd serwisowy Igi Świątek w tym meczu, 15:15. 6:7(4), 2:1 Gem Bencic. Polka wygrała jeszcze jeden punkt przy podaniu rywalki, ale to by było na tyle, tym razem Szwajcarka nawet nie dopuściła do break-pointów. Uh, ale return Polki, znów agresywnie po prostej. Ale to daje dopiero 15:15 przy podaniu Szwajcarki. 6:7(4), 2:0 Gem Świątek. Ufff! Świątek nie trafiła pierwszym podanie, Bencic weszła agresywnie na drugie podanie, na szczęście wyrzuca za linię końcową i Polka potwierdza przełamanie. Polka miała już 40:0, ale zagrała najpierw w aut, a po chwili w siatkę i jest już 40:30. Świątek bardzo dobrze grała w pierwszym secie przy swoich gemach serwisowych. Teraz zaczyna podobnie, 30:0. 6:7(4), 1:0 Gem Świątek, przełamanie! NARESZCIE! Iga Świątek wykorzystała ósmy break-point w meczu. Świetny return Polki po prostej, Bencic nie miała szans tego sięgnąć. Być może ten set ułoży się lepiej dla Polki. Świątek w aut... 30:40, jeszcze jedna szansa na przełamanie. Błędy Bencic, podobnie jak w pierwszym secie, 15:40 i dwa break-pointy dla Igi. Do tej pory jednak żadnego nie wykorzystała. Zaczynamy drugiego seta, serwuje Bencic. Przypomnijmy, że w całym secie Iga Świątek miała sześć break-pointów, ale żadnego nie wykorzystała. 6:7(4) Gem i set Belinda Bencic! Iga Świątek odrobiła jedno mini przełamanie, ale przy drugim serwisie rywalki odegrała w aut i przegrywa pierwszego seta 6:7(4:7). 3-6. Świątek szybko wygrywa dwa punkty, ale teraz musi dwa razy przełamać Bencic. 1-6. As serwisowy Bencic i ma teraz kilka piłek setowych, póki co dwa podania Świątek. 1-4. Iga w bardzo trudnej sytuacji, drugi mini-break na koncie Bencic, ale Polka zdołała zdobyć też pierwszy punkt. 0-3. Bencic wykorzystuje oba swoje podania... 0-1. Świątek w aut i mini-break na koncie Bencic. 6:6 Gem Bencic. Od stanu 30:30 Bencic zagrała najpierw winnera po linii, a później Świątek wyrzuca za linię końcową i mamy tie-break, serwuje Iga Świątek. Szwajcarka zagrywa asa, ale w kolejnej akcji trafia w siatkę. 30:30. I znów Bencic popełnia podwójny błąd serwisowy, ale póki co nie ma dużego zagrożenia, 15:15. 6:5 Gem Świątek. Aż sześć niewykorzystanych break-pointów łącznie w tym secie nie zdeprymowały Polki. Kolejny pewny gem wygrany przy jej podaniu, tym razem oddała rywalce tylko punkt. Jeśli teraz nie przełamie Bencic, będzie tie-break. 5:5 Gem Bencic. Dobry return Świątek, ale rywalka nie dała się zaskoczyć i po kilku uderzeniach kończy gema winnerem z bekhendu. Szwajcarka miała przewagę, ale jej nie wykorzystała. Teraz Świątek znów zagrywa w aut i Bencic ma szansę domknąć gema. Długa akcja, Bencic w końcu zagrała skrót, który zaskoczył Igę. Polka jeszcze do tego dobiegła, ale zaraz została minięta kolejnym uderzeniem. Równowaga. Świątek returnuje w aut, 30:40, jeszcze jedna szansa. Tym razem Iga nie dała zaskoczyć się lobem, pewny smecz i dwie piłki setowe przy podaniu rywalki! Podwójny błąd serwisowy Szwajcarki, 15:30, robi się ciepło. Dobry return Igi, Bencic odgrywa w siatkę, 15:15. 5:4 Gem Świątek. Uf, zakończyło się bez problemów. Od stanu 30:30 Polka zagrała najpierw dobry serwis, który rywalka odebrała w siatkę, a po chwili Szwajcarka zagrała w aut. Świątek zbyt nonszalancko pod siatką i Bencic znów punktuje lobem, a po chwili agresywnie returnuje drugie podanie. 30:30. Pierwszy as serwisowy Igi Świątek, 30:0. 4:4 Gem Bencic. Szwajcarka straciła punkt po podwójnym błędzie serwisowym, ale potem już się nie myliła i wygrała kolejne cztery punkty, kończąc efektownym lobem. 4:3 Gem Świątek. Oprócz pierwszego gema Bencic nie ma nic do powiedzenia przy podaniach Świątek - trzy kolejne Polka kończy bez straty punktu. 3:3 Gem Bencic. Tym razem nie było break-pointów, Iga Świątek zmuszona do błędu i zagrywa w siatkę. Tym bardziej szkoda wcześniejszych szans na przełamanie, bo nie wiadomo, kiedy pojawią się następne. Szwajcarka znów ma problemy przy swoim podaniu, ale nie tak duże jak wcześniej. Świetny return Igi, aut Bencic i jest 30:30. 3:2 Gem Świątek. I znów Iga Świątek bardzo pewnie wygrywa swoje podanie. W dwóch ostatnich gemach przy własnym serwisie Polka nie oddała rywalce ani punktu. 2:2 Gem Bencic. Niestety, tym razem także nie udało się przełamać rywalki - Szwajcarka w kluczowych momentach serwuje tak, że Idze trudne celnie zareturnować. W decydującej akcji Polce zabrakło zimnej krwi po długiej akcji i uderzyła w siatkę. Bencic w siatkę, 30:40, break-point! Tym razem Szwajcarka szybciej się przebudziła, dwa bardzo trudne do odbioru serwisy i 30:30. Bencic w aut, 0:30, znów mogą być szanse dla Polki na przełamanie. Polka wraca do gry, oby to nie było nic poważnego. Przerwa medyczna dla Igi Świątek, fizjoterapeutka pracuje przy prawej stopie polskiej zawodniczki, wygląda jakby miała obtartą piętę i kostkę. 2:1 Gem Świątek. Tym razem gładziutko wygrany gem przez Igę Świątek, Bencic nie potrafiła się wstrzelić w kort i nie zagroziła liderce rankingu nawet na chwilę. 1:1 Gem Bencic. Aż trudno uwierzyć, ale Iga Świątek mając 40:0 przy podaniu rywalki nie zdołała jej przełamać. Na koniec uderza w siatkę i na pewno może żałować zmarnowanych okazji. Świątek nie wykorzystała szansy, teraz niecelne returnuje i już przewaga rywalki. Świątek wyrzuca na aut, 30:40, jeszcze jedna szansa. I drugi podwójny błąd serwisowy Bencic, trzy break-pointy dla Igi! Szwajcarka w aut! 0:30. Bencic zaczyna od podwójnego błędu serwisowego, 0:15. 1:0 Gem Świątek. Dość długi pierwszy gem w meczu i Bencic postawiła Polce twarde warunki od pierwszych chwil. Iga utrzymała jednak zimną krew i dobrym forhendem po crossie zakończyła gema. Była w tarapatach Iga, ale trafia lobem w linię, a po chwili Bencic uderza w siatkę i jest 40:30. Póki co nie funkcjonuje dobrze pierwszy serwis Polki i Bencic to wykorzystuje, 15:30. Zaczynamy! Serwuje Iga Świątek. Dla obu zawodniczek będzie to mecz bardzo ważny - ani Iga, ani Bencic wcześniej nie dotarły do ćwierćfinału Wimbledonu, a który walczą dzisiaj. Trwa rozgrzewka, za kilka minut zaczynamy. Panie już wychodzą na kort! W drodze do 4. rundy Iga Świątek pokonała Lin Zhu, Sarę Sorribes Tormo i Petrę Martić. Bencic z kolei wygrała z Katie Swan, Danielle Collins oraz niestety z naszą Magdą Linette. Do tej pory Świątek i Bencic mierzyły się ze sobą trzykrotnie - w 2021 roku jedno spotkanie wygrała Iga, a drugie Bencic. W styczniu tego roku znów lepsza była Polka. Co prawda w statystykach widnieje jeszcze jedna ich rywalizacja, ale panie wówczas nie wyszły nawet na kort - Bencic oddała mecz walkowerem w lutym tego roku. Koniec! Rublev wygrywa z Bublikiem 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4, a to oznacza, że za około 15 minut Iga Świątek i Belinda Bencic pojawią się na korcie, by rozegrać swój mecz. Rublev przełamał Bublika i po chwili także swoje podanie. Prowadzi 5:3 i może lada moment zakończyć mecz. W ostatnim secie meczu Rublev - Bublik 3:3 w gemach, póki co bez przełamań. A jednak! Jeszcze jeden set! Bublik wygrał drugiego tie-breaka 7:5, a to oznacza, że czeka nas piąta, teraz już na pewno ostatnia, partia, zanim na kort wyjdzie Świątek i Bencic. Dwa szybkie gemy na konto serwujących i mamy drugi tie-break w meczu Rublev - Bublik. Rublev miał dwie piłki meczowe, lecz nie zdołał przełamać Bublika. 5:5 i niewykluczone, że znów będzie tie-break. Mamy już 5:4 dla Rubleva w czwartym secie, ale teraz serwuje Bublik i nie może przegrać gema, jeśli chce przedłużyć swoje szanse. Złe wieści dla fanów czekających na mecz Świątek! Bublik wygrał tie-breaka trzeciego seta 8:6 i panowie zagrają przynajmniej jeszcze jedną partię. Tie-break trzeciego seta - jeśli Rublev wygra, to już niedługo na kort wyjdą Iga Świątek i Belinda Bencic. Bublik stracił świetną okazję, aby dać sobie szansę na odwrócenie losów meczu. Prowadził 40:0 przy stanie 3:2 i podaniu Rubleva, ale Rosjanin wygrał 5 kolejnych punktów i obronił podanie. To jednak nie powinno martwić fanów czekających na mecz Igi. Rublev wygrał również i drugiego seta, prowadzi 7:5, 6:3. Jest spora szansa na to, że Iga Świątek i Belinda Bencic pojawią się na korcie już całkiem niedługo. Sprawy nabrały tempa! Rublev przełamał rywala i szybko wygrał swoje podanie i jest już 5:2 dla niego. Starcie poprzedzające mecz Igi Świątek wyraźnie zwolniło - po niemal 20 minutach wciąż jest 2:2 w gemach. Pierwszy set zakończył się natomiast w 45 minut. Zakończył się pierwszy set meczu Rublev - Bublik, którego wygrał Rosjanin 7:5. Trwa już mecz Rublow - Bublik. Po zakończeniu tego spotkania już mecz Igi Świątek Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania ok. godziny 16.30-17.30

Iga Świątek walczy z Belindą Bencic w 4. rundzie Wimbledonu. Trwa nasz relacja na żywo. Polka i Szwajcarka walczą na nazywanym świątynią tenisa Korcie Centralnym, głównej arenie w Londynie. To wielkie święto polskiego tenisa, bo zaraz po meczu Świątek - Bencic na tym samym korcie Hubert Hurkacz zagra z Novakiem Djokovicem. Bencic to mistrzyni olimpijska z Tokio. W poprzednim meczu pokonała Magdę Linette 6:3, 6:1. - Zagrałam naprawdę znakomite spotkanie - stwierdziła Szwajcarka.

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zapowiadał się bardzo ciekawie. Polska liderka rankingu oraz mistrzyni Roland Garros i US Open zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Tokio. - Iga jest oczywiście najlepsza na świecie i wygrywa wiele meczów, jest bardzo regularna - powiedziała Bencic pytana o mecz z Igą Świątek. - Ostatnio grałyśmy w United Cup i to był naprawdę świetnie mecz, który stał na wysokim poziomie. Jestem gotowa na to wyzwanie i podekscytowana, że znów z nią zagram. Myślę, że jestem taką zawodniczką, która bardzo dobrze gra przeciwko najlepszym - dodała Szwajcarka, która pytana o to, czym najbardziej wyróżnia się Iga Świątek, odpowiedziała: - Poruszaniem się po korcie. Chyba nikt w historii kobiecego tenisa nie poruszał się tak dobrze jak ona - stwierdziła Szwajcarka.

Iga Świątek przyznała przed meczem z Belindą Bencic, że spodziewa się ciężkiej walki. - To bardzo doświadczona zawodniczka, a mecze z nią są zawsze ciężkie. Wiemy dobrze, co potrafi zagrać. Zresztą w czwartej rundzie nie ma już słabych przeciwniczek - powiedziała Iga Świątek. Polka i Szwajcarka grały ze sobą trzy razy. Zaczęło się od finału w Adelajdzie w 2021 r., który nasza gwiazda wygrała 6:2, 6:2. Potem była przykra porażka Igi Świątek w 4. rundzie US Open 2021 - 6:7, 6:3. Ostatnio panie stoczyły pasjonujący bój w United Cup, na początku tego sezonu. Iga wygrała to spotkanie 6:3, 7:6.