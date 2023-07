Kiedy gra Iga Świątek Ćwierćfinał Wimbledon Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka w 1/4 finału

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Wimbledonu po zwycięstwie nad Szwajcarką Belindą Bencic, mistrzynią olimpijską i pogromczynią Magdy Linette. Polka wygrała już 14 meczów z rzędu. Mecz Igi Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu zostanie rozegrany we wtorek 11 lipca. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale Wimbledonu po raz pierwszy w seniorskiej karierze. Do tej pory doszła najdalej w 4. rundzie w 2021 r. (porażka z Ons Jabeur), a rok temu odpadła w 3. rundzie, przegrywając z Alize Cornet, która przerwała niesamowitą serię zwycięstw polskiej liderki rankingu WTA. Iga Świątek zarobiła już w Wimbledonie prawdziwą fortunę. A powalczy o jeszcze więcej. Z kim zagra Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu? Rywalką Polki będzie Ukrainka Elina Switolina, która po dramatycznym meczu pokonała 2:6, 6:4, 7:6(9) Wiktorię Azarenkę.

Ta dziewczyna ma nerwy ze stali! Iga Świątek w meczu z Belindą Bencic (była o włos od przykrej porażki, ale obroniła dwie piłki meczowe, a potem pokonała szwajcarską mistrzynię olimpijską 6:7(4), 7:6(2), 6:3. Po raz pierwszy w seniorskiej karierze jest w ćwierćfinale Wimbledonu! To było już 14. zwycięstwo z rzędu polskiej dominatorki. Iga Świątek przed meczem z Bencic, pogromczynią Magdy Linette w poprzedniej rundzie (6:3, 6:1), nie ukrywała, że spodziewa się bardzo ciężkiego boju, bo wcześniej toczyła ze Szwajcarką dramatyczne boje. Odgrażała się też sama Belinda. - Iga jest najlepsza na świecie i wygrywa mnóstwo meczów, ale jestem gotowa na to wyzwanie i podekscytowana, że z nią zagram. Myślę, że jestem zawodniczką, która bardzo dobrze gra przeciwko najlepszym - mówiła Bencic.

Jej słowa się potwierdziły, nasza gwiazda została zmuszona do maksymalnego wysiłku i była w opałach. W pierwszym secie Iga pewnie wygrywała swoje gemy serwisowe, ale seryjnie marnowała szanse na przełamanie, w tym dwie piłki setowe. A że nie wykorzystane szanse się mszczą... Po tie-breaku cieszyła się mistrzyni olimpijska, a z polskiej liderki rankingu WTA nagle jakby zaczęła ulatywać pewność siebie. W drugiej partii Świątek roztrwoniła przewagę 3:1, a potem broniła dwóch piłek meczowych! I wtedy znów pokazała, że w krytycznych momentach nie pęka. Wyszła z opresji, a w trzecim secie była już lepsza. Za pierwszy w karierze ćwierćfinał Wimbledonu Polka zarobiła już 340 tys. funtów (blisko 1,8 mln złotych).

Iga Świątek od początku Wimbledonu jest główną faworytką do wygrania Wimbledonu. Wcześniej wyżej oceniano szanse broniącej tytułu Jeleny Rybakiny i Aryny Sabalenki, wiceliderki rankingu. Polka najpierw w Bad Homburg, a potem w Londynie pokazuje jednak, że coraz lepiej czuje się na trawie. Nabrała doświadczenia i pewności siebie, gra z coraz większą swobodą na tej wymagającej nawierzchni. I wygrywa kolejne mecze. – Po Roland Garros potrzebowałam trochę czasu, żeby odpocząć i nacieszyć się tym sukcesem. Rok temu też przed Wimbledonem triumfowałam w Paryżu, ale wtedy to był dopiero mój drugi wielkoszlemowy triumf i nieco przy przytłoczył. Teraz zabrałam się do pracy ze spokojniejszą głową i otwartym umysłem. I naprawdę dobrze wykorzystałam ten czas – komentowała swoją wysoką formę na trawie Iga Świątek.

Iga Świątek mecz w ćwierćfinale Wimbledonu zagra we wtorek 11 lipca 2023. Rywalką Polki będzie Elina Switolina (Ukraina). Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę ćwierćfinału Igi Świątek z Eliną Switoliną. Transmisje TV z Wimbledonu 2023 na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.