Iga Świątek - Belinda Bencic RELACJA NA ŻYWO Wimbledon Iga Świątek - Bencic WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Belindą Bencic w 4. rundzie Wimbledonu. Polka i Szwajcarka powalczą na nazywanym świątynią tenisa Korcie Centralnym, głównej arenie w Londynie. Przed nami wielkie święto polskiego tenisa, bo zaraz po meczu Świątek - Bencic na tym samym korcie Hubert Hurkacz zagra z Novakiem Djokovicem. Bencic to mistrzyni olimpijska z Tokio. W poprzednim meczu pokonała Magdę Linette 6:3, 6:1. - Zagrałam naprawdę znakomite spotkanie - stwierdziła Szwajcarka.

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zapowiada się bardzo ciekawie. Polska liderka rankingu oraz mistrzyni Roland Garros i US Open zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Tokio. - Iga jest oczywiście najlepsza na świecie i wygrywa wiele meczów, jest bardzo regularna - powiedziała Bencic pytana o mecz z Igą Świątek. - Ostatnio grałyśmy w United Cup i to był naprawdę świetnie mecz, który stał na wysokim poziomie. Jestem gotowa na to wyzwanie i podekscytowana, że znów z nią zagram. Myślę, że jestem taką zawodniczką, która bardzo dobrze gra przeciwko najlepszym - dodała Szwajcarka, która pytana o to, czym najbardziej wyróżnia się Iga Świątek, odpowiedziała: - Poruszaniem się po korcie. Chyba nikt w historii kobiecego tenisa nie poruszał się tak dobrze jak ona - stwierdziła Szwajcarka.

Iga Świątek przyznała przed meczem z Belindą Bencic, że spodziewa się ciężkiej walki. - To bardzo doświadczona zawodniczka, a mecze z nią są zawsze ciężkie. Wiemy dobrze, co potrafi zagrać. Zresztą w czwartej rundzie nie ma już słabych przeciwniczek - powiedziała Iga Świątek. Polka i Szwajcarka grały ze sobą trzy razy. Zaczęło się od finału w Adelajdzie w 2021 r., który nasza gwiazda wygrała 6:2, 6:2. Potem była przykra porażka Igi Świątek w 4. rundzie US Open 2021 - 6:7, 6:3. Ostatnio panie stoczyły pasjonujący bój w United Cup, na początku tego sezonu. Iga wygrała to spotkanie 6:3, 7:6.

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w 4. rundzie Wimbledonu zaplanowano na niedzielę 9 lipca 2023 r. Początek meczu Świątek - Bencic ok. godziny 16.30-17.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 14.30 po meczu Rublow - Bublik). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Bencic.