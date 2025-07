Wimbledon: Kamil Majchrzak po ogromnej sensacji! Najpiękniejsze zwycięstwo w jego życiu

Kamil Majchrzak sprawił ogromną niespodziankę w pierwszej rundzie Wimbledonu, pokonując w pięciosetowym boju faworyzowanego Matteo Berrettiniego 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 6:3. To jego pierwszy w karierze awans do II rundy tej prestiżowej imprezy. – To najpiękniejsze zwycięstwo w moim życiu. Berrettini na trawie jest jednym z najlepszych zawodników na świecie. Móc z nim zagrać to już było fajne doświadczenie – przyznał po meczu 29-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego.

Trudne tygodnie dla Kamila Majchrzaka i przełamanie w Londynie

To pierwszy raz od stycznia 2022 roku, gdy Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej w Wimbledonie odpadał w I rundzie (2019, 2022), a ostatnie tygodnie były dla niego wyjątkowo trudne – przyjechał do Londynu po serii 7-8 porażek z rzędu.

– Ostatnie tygodnie były dla mnie dość trudne, ale tylko tenisowo. To zwycięstwo smakuje naprawdę dobrze. To chyba najwyżej notowany zawodnik, którego pokonałem. Nie mogę tego nie docenić – dodał.

Majchrzak wykorzystał swoją szansę: Uczyłem się jego gry

Majchrzak przegrał pierwszego seta, ale w kolejnych partiach grał coraz pewniej, imponując cierpliwością i precyzją. W trzecim secie uwierzył, że może wygrać, zauważając, że Berrettini słabnie fizycznie i mentalnie.

– Wiedziałem, że będzie to trudne spotkanie. Na początku brakowało mi zdecydowania, większej inicjatywy. Ale z czasem uczyłem się jego gry i to wykorzystałem – analizował Polak.

Choć w czwartym secie oddał końcówkę na 5:7, to w piątym zagrał najlepszy fragment meczu – wygrał 12 piłek z rzędu, objął prowadzenie 3:0 i nie oddał go już do końca. – Ważne jest, aby domykać mecze i szanse, które się wypracowało. Jestem bardzo zadowolony – skomentował po wszystkim.

Z kim Majchrzak zagra w drugiej rundzie Wimbledonu?

W drugiej rundzie rywalem Majchrzaka będzie Ethan Quinn, Amerykanin zajmujący 89. miejsce w rankingu ATP. – Nie miałem jeszcze okazji z nim zagrać. Ma dobry sezon, przebił się do setki. Postaram się obejrzeć jego pierwszy mecz, a potem zachować spokój i wykorzystać swój analityczny umysł – zapowiedział.

Wobec wycofania się Huberta Hurkacza, Majchrzak pozostał jedynym Polakiem w singlu mężczyzn na tegorocznym Wimbledonie.