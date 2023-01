Iga Świątek - Belinda Bencic RELACJA NA ŻYWO ONLINE United Cup Iga Świątek - Bencic NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 2 stycznia 2023

Na żywo Iga Świątek - Belinda Bencic Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w United Cup. Początek spotkania o godzinie 10 polskiego czasu

Iga Świątek już dzisiaj zagra kolejny mecz w United Cup, a jej rywalką będzie Belinda Bencic. Panie powalczą o punkt w meczu Polska - Szwajcaria, który zdecyduje o zwycięstwie w grupie. Bencic to aktualna mistrzyni olimpijska. - Gra przeciwko Belindzie zawsze jest wyzwaniem. Myślę, że do końca życia zapamiętam nasz tie-break w US Open, który trwał jakieś 22 minuty. Był jak koszmar - mówi Iga Świątek, który wspomniany mecz w Nowym Jorku przegrała. - Ona jest bardzo doświadczoną zawodniczką i ma inny styl gry niż większość dziewczyn. Uderza piłkę dość wcześnie i trzeba być na to przygotowanym, zwłaszcza na szybkiej nawierzchni. Mam nadzieję, że będę potrafiła wykorzystać doświadczenie, które mam, i na pewno przygotujemy się taktycznie. Zobaczymy. To drugi mecz sezonu, więc nigdy nic nie wiadomo, ale zrobię wszystko, żeby wygrać - dodała Polka.

Iga Świątek i Belinda Bencic grały ze sobą dwa razy. Oba spotkania rozegrały w 2021 roku. Najpierw górą była Iga Świątek, która pokonała Szwajcarkę 6:2, 6:2 w finale turnieju WTA w Adelajdzie. Potem Bencic zrewanżowała się Polce, pokonując ją 7:6(12), 6:3 w US Open. Czas na trzeci mecz Świątek - Bencic, w United Cup w Australii. Polka zaczęła występ w United Cup od zwycięstwa 6:1, 6:3 nad Julią Putincewą z Kazachstanu, a polscy tenisiści na otwarcie rywalizacji w United Cup pokonali 4-1 Kazachstan. Na koniec pewni już zwycięstwa Polacy w mikście wystawili to, co mają najlepsze - parę Świątek/Hurkacz. Nasze gwiazdy po raz pierwszy zagrały razem i miały okazję zgrać się przed ważniejszymi występami. Wygrali 6:3, 6:4, a dla fanów Igi i Hubiego to była ogromna frajda, oglądać ich wspólne widowiskowe akcje. Po jednej z nich, gdy Świątek zagrała kosmiczną piłkę, kapitan Agnieszka Radwańska rozanielona długo biła brawo.

Iga Świątek po pierwszym meczu w United Cup była zadowolona ze swojej gry. Zdradziła, że przeżywała wyjątkowe emocje. - Reprezentowanie Polski to zawsze wyjątkowa sprawa, więc jeszcze bardziej muszę się koncentrować na swojej grze, bo kiedy wychodzę na kort emocje są tak duże, że aż miałam gęsią skórkę - powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie nad Julią Puticewą. - Jestem dumna, że mogę reprezentować mój kraj. Pierwsze mecze sezonu zawsze dość trudne. Cieszę się, że w ważnych momentach potrafiłam utrzymać odpowiedni poziom i że udało mi się zakończyć ten rok zwycięstwem - dodała Polka.

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w United Cup w ramach meczu Polska - Szwajcaria zostanie rozegrany w poniedziałek 2 stycznia 2023 r. Początek meczu Świątek - Bencic o godzinie 10 polskiego czasu. Portal SPORT.SE.PL zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Bencic.