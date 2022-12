Iga Świątek - Julia Putincewa RELACJA NA ŻYWO ONLINE United Cup Iga Świątek - Putincewa NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 31.12

Tak Hubert Hurkacz zażartował z Igi Świątek! Zrobił to przy wszystkich, tego się nie spodziewała! WIDEO

Iga Świątek zaczyna dzisiaj walkę w United Cup, a pierwszy mecz zagra z Julią Putincewą. Dla liderki rankingu to pierwszy oficjalny mecz w nowym sezonie, który rozpocznie występem w reprezentacji Polski w nowych międzynarodowych rozgrywkach. Iga Świątek grała już tydzień temu w pokazowych rozgrywkach w Dubaju. United Cup to oficjalny tenisowy turniej drużyn mieszanych w Australii (Brisbane, Perth i Sydney), w którym walczy 18 najlepszych narodowych reprezentacji. Pod egidą WTA i ATP, a tenisiści walczą o duże premie pieniężne i rankingowe punkty. Polacy trafili do grupy z Kazachstanem i Szwajcarią, które już zagrały ze sobą. Górą byli Szwajcarzy.

Iga Świątek i Julia Putincewa zagrają ze sobą 31 grudnia, w pierwszym dniu rywalizacji w meczu Polska - Kazachstan. - Podoba mi się format tych rozgrywek, wszyscy jesteśmy podekscytowani - powiedziała Iga Świątek. - To pierwszy turniej w roku, więc będzie pewnie ciężko. Ale cieszę się, że jesteśmy razem i będziemy mogli w pewnym sensie podzielić się doświadczeniami z naszymi kolegami i koleżankami z drużyny, posiedzieć razem na ławce i wspierać się nawzajem - dodała Iga Świątek. Każdy mecz w United Cup składa się w sumie z pięciu spotkań: dwóch pojedynków kobiet, dwóch pojedynków mężczyzn i miksta. Wczoraj Iga Świątek i Hubert Hurkacz trenowali razem, a kibice mogą podziwiać już zdjęcia i wideo z tych zajęć, w czasie których nasze dwie gwiazdy tworzyły parę mikstową, popisując się ładnymi akcjami.

Iga Świątek i Julia Putincewa grały ze sobą tylko raz. W 2021 r. Polka ograła tę tenisistkę 6:4, 6:4 w turnieju WTA w Ostrawie. W United Cup nie zagra w barwach Kazachstanu Jelena Rybakina, mistrzyni Wimbledonu. Pod jej nieobecność Putincewa jest teoretycznie najmocniejszą tenisistką w drużynie Kazachstanu. Iga Świątek i Hubert Hurkacz łączą siły, więc rozstawiona w turnieju Polska będzie jednym z faworytów. Nasze gwiazdy wspierać będą też m.in. Magda Linette i Łukasz Kubot. Agnieszka Radwańska razem z mężem Dawidem Celtem stworzy kapitański duet. Isia w 2015 r. wraz z Jerzym Janowiczem poprowadziła już Polskę do triumfu w Pucharze Hopmana (pamiętne zwycięstwo nad Sereną Williams w finale). Można powiedzieć, że bardziej rozbudowany United Cup jest następcą tych rozgrywek.

Reprezentacja Polski pierwszy mecz w United Cup zagra z Kazachstanem, a ten mecz zaplanowano na sobotę 31 grudnia 2022 r. Na początek Iga Świątek zagra z Julią Putincewą. Początek meczu Świątek - Putincewa o godzinie 6.30 rano polskiego czasu. Portal SPORT.SE.PL zaprasza na relację na żywo z meczu Iga Świątek - Julia Putincewa.