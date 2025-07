Tenisistka została zamordowana przez własnego ojca. Makabryczna zbrodnia wstrząsnęła światem tenisa

Nie żyje 25-letnia tenisistka. Zamordował ją własny ojciec

Radhika Yadav nie była gwiazdą światowego tenisa. Zawodniczka z Indii grała głównie w krajowych zawodach oraz w turniejach rangi ITF. Z pewnością w rozwinięciu kariery nie pomagały jej problemy zdrowotne, które też przyczyniły się do zmiany profilu jej działalności. Niedawno Yadav postanowiła zakończyć karierę z powodu kłopotów z barkiem, ale nie skończyła z tenisem. Postanowiła zrobić coś dla swojej społeczności i chciała pomóc innym w sięgnięciu po marzenia, po które sama nie zdołała sięgnąć. Niestety, jej działalność sprowadziła na nią gniew ojca, a ostatecznie i śmierć.

Yadav zdecydowała się bowiem na założenie akademii tenisowej, w której zachęcała najmłodszych do uprawiania sportu. Okazało się jednak, że w rodzinnych stronach 25-latki wcale nie było to odbierane pozytywnie. Sąsiedzi wyśmiewali ojca Yadav, zarzucając mu, że ten jest utrzymywany przez córkę właśnie dzięki akademii. Sport.pl, powołując się na „Hindustan Times” informuje, że Deepak Yadav domagał się od córki zamknięcia akademii. Ta się nie zgodziła, a 49-latek w końcu nie wytrzymał presji. Według tamtejszych mediów przebieg tragedii wyglądał następująco: 10 lipca w godzinach porannych ojciec Radhiki wszedł do kuchni, w którym przebywała jego córka i oddał w jej kierunku pięć strzałów z rewolweru, a trzy z nich trafiły kobietę w kark i plecy. Ranną znalazł jej wujek i zabrał ją samochodem do szpitala. Tam lekarze stwierdzili już jednak zgon tenisistki.

Ojciech Radhiki Yadav przyznał się do winy, a broń posiadał legalnie. – Kiedy jeździłem do wioski po mleko, ludzie się ze mnie naśmiewali, mówiąc, że żyję z zarobków córki. To mnie naprawdę wkurzało. Niektórzy nawet wątpili w reputację mojej córki. Radziłem Radhice zamknąć akademię tenisową, ale odmówiła – tłumaczy się Deepak Yadav, cytowany przez stację NDTV. Lokalne media spekulują, że ojcu zamordowanej miała nie podobać się również aktywność córki w mediach społecznościowych. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.