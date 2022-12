Iga Świątek zaczęła występ w Dubaju od zwycięstwa! Caroline Garcia pokonana w dwóch setach!

Na żywo Iga Świątek - Caroline Garcia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze 6:3, 6:4 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK PO BARDZO DOBREJ GRZE POKONAŁA CAROLINE GARCIĘ 6:3, 6:4 40-0 Cztery piłki meczowe! 30-0 Dobre serwisy Polki Iga serwuje po zwycięstwo 6:3, 5:4 Gem Garcia. Francuzka przy decydującym punkcie, broniąc piłki meczowej, posłała asa 40-40 Piłka meczowa! 6:3, 5:3 Gem Świątek! ALE AKCJA IGI! Przy siatce była jak ściana! Akcja meczu! 40-40 Czyli breakpoint (decydujący punkt) 40-15 dla Igi 30-0 Kapitalny bekhend Igi po linii. Mocny i precyzyjny 6:3, 4:3 Gem Garcia. Francuzka znów bardzo dobrze serwowała. Gem wygrany do zera. Cały czas z przewagą przełamania prowadzi w tym secie Iga 0-40 6:3, 4:2 Gem Świątek. Zaczęło się od dobrego returnu Francuzki, ale potem na korcie dominowała już Polka 40-15 Naprawdę dobrze wygląda Iga, wysoki poziom 30-15 Świetny drive-volley naszej gwiazdy 15-15 6:3, 3:2 Gem Garcia. Efektowna odpowiedź Francuzki. Też gem wygrany do zera. Na koniec potężny as serwisowy mistrzyni WTA Finals 6:3, 3:1 Gem Świątek. Kapitalna gra Igi w tym gemie. Seria efektownych akcji. Gem wygrany do zera, kolejny 40-0 A teraz dobry serwis Igi. Rozkręca się wyraźnie 15-0 Ładny forhend Igi po linii 6:3, 2:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga agresywną grą zdominowała teraz Garcię. Na koniec efektowny drive-volley Polki. Trafiła mocno w końcową linię 40-15 Są breakpointy 30-15 dla Polki 6:3, 1:1 Gem Świątek. Serwująca Iga wygrała go szybko, pewnie i do zera 40-0 Mocny forhend Igi, rywalka odegrała w aut 30-0 A serwisowy Igi 6:3, 0:1 Gem Garcia. Polka prowadziła 30-15, ale potem Francuzka znów bardzo dobrze serwowała 30-30 Trwa już drugi set. Serwuje Garcia 6:3 GEM i SET IGA ŚWIĄTEK. Na koniec pewny forhend naszej gwiazdy. Iga wygrywa pierwszego seta w dobrym stylu 40-30 Iga ma piłkę setową 30-30 Udany return Garci 30-0 Polka blisko wygrania pierwszego seta 5:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga doczekała się kolejnego breakpointa i tym razem skarciła rywalkę mocny forhendem 40-30 Iga ma szanse na przełamanie 30-30 Potężny serwis Francuzki 15-15 4:3 Gem Świątek. Polka bardzo szybko i pewnie obroniła serwis. Gem wygrany do zera 30-0 Garcia mocno ale w siatkę 3:3 Gem Garcia. Polka nie dała rady. Francuzka była w opałach, ale na koniec posłała dwa świetne serwisy. Wybroniła się 40-40 Dobry serwis Garcii, ale jest kolejny breakpoint. Nie ma gry na przewagi. Jest decydujący punkt 40-30 Iga ma szanse na przełamanie 30-30 A teraz piękny techniczny bekhend Igi 15-0 Świetna akcja Polki przy siatce 3:2 Gem Świątek. Na koniec mocny serwis Polki na ciało rywalki. Iga ponownie na prowadzeniu 40-0 Ładny forhend Igi mimo mocnego returnu rywalki 30-0 dla serwującej Igi 2:2 Gem Garcia. Mamy już remis. Francuzka wygrała gema do zera i szybko odrobiła straty 0-40 Iga niedokładnie, drobne błędy Polki 2:1 Gem Garcia PRZEŁAMANIE. Francuzka dobrze returnowała i przejmowała inicjatywę, a Polka pod presją popełniała błędy. Iga straciła serwis 15-40 Teraz Polka broni breakpointów 15-15 Zaskakujący return Francuzki. Polka odegrała na aut 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec potężny return Polki i błąd Garcii. Iga już odskakuje francuskiej rywalce 40-15 Iga ma dwa breapointy 1:0 Gem Świątek. Polka obroniła podanie. Poza jednym potężnym returnem Garcii kontrolowała wymiany, dobrze serwując Panie grają żółtymi piłkami na pomarańczowym korcie. Fatalnie się to ogląda. Nie widać piłek. Kto to wymyślił?! 30-15 dla Polki. Dobry serwis GRAMY! Serwuje Iga Świątek Iga jest już na korcie. Trwa rozgrzewka Iga jest w zespole Kites, który gra z Eagles. W ramach meczu drużyn liczą się zdobyte w kolejnych spotkaniach. Zatem zespół Polki przegrywa 5:12. Iga musi odrabiać straty, choć tak naprawdę najważniejsza jest forma naszej zawodniczki Para Kyrgios/Andreescu pokonała 6:2, 6:3 parę Rune/Bouchard. Czyli zespół Igi Świątek przegrywa. Za chwilę Polka zagra z Caroline Garcią Iga Świątek i Novaj Djoković w czasie pogawędki Two 🐐 talking about their achievements 🙌😅 pic.twitter.com/f78X5aidun — 1GA daily | Izz | (@shetookthem) December 19, 2022 Trwa już mecz miksta Kyrgios/Andreescu - Rune/Bouchard. Po tym spotkaniu zagrają już Iga Świątek i Caroline Garcia Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Caroline Garcia w World Tennis League w Dubaju. Początek spotkania ok. godziny 16.30

Iga Świątek kontra Caroline Garcia w Dubaju - już pierwszy mecz Polki po zimowej przerwie będzie z rywalką z najwyższej półki. Liderka rankingu WTA zaczyna dziś walkę w Dubaju. To rozgrywki World Tennis League czyli Światowa Liga Tenisa. Francuzka Caroline Garcia zajmuje 4. miejsce w rankingu. Drugą połowę poprzedniego sezonu miała bardzo udaną, a na koniec wygrała WTA Finals w Teksasie. Jak zaprezentuje się Iga Świątek w Dubaju? Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Świątek - Garcia dzisiaj.

Iga Świątek i Caroline Garcia w poprzednim sezonie grały ze sobą dwa razy. Francuzka jest jedną z nielicznych tenisistek, które pokonały polską dominatorkę w 2022 r. Iga Świątek na koniec sezonu pokonała Caroline Garcie 6:3, 6:2 w WTA Finals, rewanżując się Francuzcę za porażkę z końcówki lipca w Warszawie, gdzie przegrała na mączce 1:6, 6:1, 4:6. - To niesamowite jak Iga ślizga się na korcie. Masz wrażenie, że kryje nie jeden kort ale dwa! - zachwycała się Caroline Garcia grą Igi Świątek. - U kobiet takie świetne poruszanie się po korcie jest bardzo rzadkie. Nawet u mężczyzn mało kto tak robi - dodała Francuzka, której najważniejsze atuty to potężny serwis i znakomity agresywny return. Garcia wchodzi głęboko w kort, atakując serwisy rywalek. Jest też znakomitą deblistką, więc świetnie czuje się przy siatce.

Iga Świątek w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa w Dubaju zagra z wielkimi gwiazdami. To drużynowe rozgrywki, w których wystąpią zarówno kobiety jak i mężczyźni, m.in. Novak Djoković. Polkę czekają pojedynki z Caroline Garcią, Anet Kontaveit i Aryną Sabalenką, więc z bardzo wymagającymi rywalkami. Skąd decyzja o wzięciu udziału w tych zawodach? - Patrzyliśmy po prostu na to, czy dobrze się to wpisuje w okres przygotowawczy. Trener uznał, że jak najbardziej ma to sens jeśli chodzi o szkolenie i to, żebym zagrała kilka takich meczów sprawdzianów przed sezonem - wyjaśniła Iga Świątek. - Zgodziliśmy się na to wspólnie, a mi podoba się też system rozgrywek i chciałabym zobaczyć, jak sama się w nim odnajdę. Myślę, że branie udziału w takich inicjatywach jest też dobre jeżeli chodzi o urozmaicanie trochę tenisa i pokazanie go z innej strony - dodała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Caroline Garcie w World Tennis League w Dubaju zaplanowano na poniedziałek 19 grudnia 2022. Początek meczu Świątek - Garcia ok. godziny 16.30 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 15). Porta Sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Iga Świątek - Caroline Garcia w Dubaju.