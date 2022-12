Iga Świątek KIEDY gra kolejny turniej WTA Sprawdź plany startowe Igi Świątek zima 2022/2023

Iga Świątek przygotowuje się do nowego sezonu i - jak zdradziła w czasie wideoczatu - poświęca teraz bardzo dużo czasu na treningi na siłowni. Oczywiście pod czujnym okiem Macieja Ryszczuka, trenera od przygotowania fizycznego. W czasie spotkania z kibicami zorganizowanego przez firmę Acisc, sponsora liderki rankingu, Iga Świątek odpowiadała na pytania fanów oraz Marka Furjana, który prowadził wideoczat. Iga Świątek zdradziła, że w Polsce spędzi jeszcze niecałe dwa tygodnie. W połowie grudnia poleci już do Dubaju, gdzie zagra w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa.

Iga Świątek święta spędzi poza Polską, bez pysznych pierogów z kapustą i grzybami, które zawsze przygotowywał Tomasz Świątek, jej ojciec. - Niestety w tym rok będę musiała przeżyć bez nich, choć mam nadzieje, że tata zrobi mi je wcześniej - uśmiechała się Iga Świątek. - Wyjedziemy już w połowie grudnia, więc święta w tym roku spędzę poza domem. Wracanie z Dubaju do Warszawy i potem znowu podróż z Warszawy do Dubaju, żeby przedostać się do Australii, to byłby taki bardzo wymagający fizycznie początek sezonu. To są takie wyrzeczenia, z których sportowiec musi sobie zdawać sprawę. Mam nadzieję, że ten czas w Dubaju poświęcę na odpoczynek - dodała liderka rankingu, która urlop spędziła na Karaibach. PONIŻEJ ZDJĘCIA Z WAKACJI IGI ŚWIĄTEK. POD NIĄ DALSZA CZEŚĆ ARTYKUŁU.

Iga Świątek w pokazowym turnieju Światowej Ligi Tenisa w Dubaju zagra z wielkimi gwiazdami. To drużynowe rozgrywki, w których wystąpią zarówno kobiety jak i mężczyźni, m.in. Novak Djoković. Polkę czekają pojedynki z Caroline Garcią, Anet Kontaveit i Aryną Sabalenką, więc z bardzo wymagającymi rywalkami. Skąd decyzja o wzięciu udziału w tych zawodach? - Patrzyliśmy po prostu na to, czy dobrze się to wpisuje w okres przygotowawczy. Trener uznał, że jak najbardziej ma to sens jeśli chodzi o szkolenie i to, żebym zagrała kilka takich meczów sprawdzianów przed sezonem - wyjaśniła Iga Świątek. - Zgodziliśmy się na to wspólnie, a mi podoba się też system rozgrywek i chciałabym zobaczyć, jak sama się w nim odnajdę. Myślę, że branie udziału w takich inicjatywach jest też dobre jeżeli chodzi o urozmaicanie trochę tenisa i pokazanie go z innej strony - dodała Iga Świątek.

Zaraz potem Iga Świątek zagra w kolejnych rozgrywkach drużynowych - United Cup w Australii. W reprezentacji Polski powalczy m.in. razem z Hubertem Hurkaczem i Magdą Linette. - Jestem indywidualistką, więc cieszę się, że zazwyczaj na korcie jestem sama i gram tylko dla siebie, ale lubię też drużynówki. Lubię zawsze reprezentowanie Polski. Z wiadomych powodów to są zawsze duże emocje dla każdego sportowca. Od czasu do czasu bycie w drużynie sprawia, że jest po prostu więcej zabawy - dzieliła się wrażeniami Iga. Poniżej plany startowe Igi Świątek na najbliższe tygodnie.

19 grudnia 2022 - World Tennis League w Dubaju (turniej pokazowy)

29 grudnia 2022 - United Cup w Australii (rozgrywki międzynarodowe)

9 stycznia 2023 - WTA Adelajda II

16 stycznia 2023 - Australian Open

🦁 Niesamowity sezon już za mną i…mam dla Was niespodziankę z tej okazji. Ucieszmy się sukcesami tego roku w typowy dla mnie sposób - z humorem i przymrużeniem oka. Obejrzyjcie ten filmik i odpowiedzcie na bardzo ważne pytanie: to kiedy pora na to, żeby rządzić też na trawie?😅 pic.twitter.com/adD5tFBYWC— Iga Świątek (@iga_swiatek) November 30, 2022