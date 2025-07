Iga Świątek jest już w finale Wimbledonu! Pokonując Belindę Bencic, powtórzyła wyczyn Agnieszki Radwańskiej, która w 2012 r. też zagrała o tytuł londyńskiego Szlema. Krakowianka uległa wtedy w trzech setach słynnej Serenie Williams (1:6, 7:5, 2:6). Iga Świątek po raz szósty w karierze zagra w finale turnieju Wielkiego Szlema. Wszystkie poprzednie wygrała - cztery razy w Roland Garros (2020, 2022, 2023 i 2024) i raz w US Open (2022). Tu już drugi w tym sezonie finał naszej tenisistki na kortach trawiastych. Tuż przed Wimbledonem zagrała o tytuł w turnieju WTA w Bad Homburg, w którym uległa 4:6, 5:7 Jessice Peguli.

Z kim zagra Iga Świątek w finale Wimbledonu?

Iga Świątek w finale Wimbledonu zagra z Amandą Anisimovą, która pokonała 6:4, 4:6, 6:4 Arynę Sabalenkę, białoruską liderkę rankingu. Polka i Amerykanka mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich, ale w seniorskim tourze ani razy ze sobą nie grały. Historia Anisimovej jest niesamowita. Tenisistka z Florydy wróciła do gry po długiej przerwie spowodowanej problemami psychicznymi. Zmagała się z wypaleniem i depresją. Wiadomo już, że po Wimbledonie zadebiutuje w Top-10 rankingu WTA. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Bardzo dobrze również serwuje. Jej ofensywny styl idealnie pasuje do kortów trawiastych. Po raz pierwszy w karierze zagra w finale Szlema. W 2019 r. była w półfinale Roland Garros.

Kiedy finał Wimbledonu kobiet? O której gra Iga Świątek?

Finał Wimbledonu w turnieju kobiet Iga Świątek - Amanda Anisimova. zostanie rozegrany w sobotę 12 lipca. Początek finału kobiet o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

