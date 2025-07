Kto wygra finał Świątek - Anisimova? Amerykańskie legendy wskazały kluczowe kwestie

- Cóż, gdybym był w zespole Igi, powiedziałbym jej: Już grałaś z zawodniczkami podobnymi do Amandy w tym turnieju i grałaś świetnie, pokonując Danielle Collins i Clarę Tauson, dwie dziewczyny, które ostro walą piłkę, z forehandu i bekhandu. Jesteś gotowa - stwierdził Jim Courier. - Zawodniczką, która najbardziej ją przetestowała była Caty McNally, Amerykanka z większą różnorodnością w grze. Jako jedyna urwała jej seta. Więc myślę, że powinna być pozytywne nastawiona na zasadzie: Grasz świetnie, idź i daj czadu, bo jesteś bardziej doświadczona. To będzie ich pierwsze starcie. Na początku będzie trochę nauki, ale w pewnym sensie Iga już mierzyła się z bardzo podobnymi zawodniczkami do tego, co pokaże Amanda. Gdyby to był mecz trzeciej rundy, pewnie skłaniałbym się ku Anisimovej, patrząc na to, jak gra na tej nawierzchni w porównaniu do Świątek. Jednak w finale Wielkiego Szlema jest sporo do ogarnięcia. Iga była tam tyle razy, odnosiła sukcesy. Jak Amanda poradzi sobie z tą presją? Myślę, że to a nie sama gra zdecyduje - dodał Jim Courier.