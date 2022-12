Iga Świątek planuje spotkanie z ważną osobą! Chce powiedzieć jej coś prosto w twarz!

Iga Świątek po występie w turnieju pokazowym w Dubaju poleciała do Brisbane. Tu zagra w pierwszych oficjalnych zawodach w sezonie, a dla polskich kibiców będzie to wspaniałe wydarzenie. W rozgrywkach United Cup Iga Świątek połączy siły z Hubertem Hurkaczem, Magdą Linette, Łukaszem Kubotemi i innymi czołowymi polskimi tenisistami. A kapitanami naszej drużyny będą Agnieszka Radwańska i jej mąż Dawid Celt. Polska trafiła do grupy z Kazachstanem i Szwajcarią. Pierwszy mecz w sobotę rano (z Kazachami, transmisja na TVP Sport).

Iga Świątek pytana o Ashleigh Barty. Polka zdradziła ciekawe plany

Iga Świątek i cały polski zespół w środę wzięli udział w konferencji prasowej. W Brisbane odpowiadali na pytania przedstawicieli mediów. Oczywiście najwięcej dostała ich Iga Świątek, a australijscy dziennikarze wypytywali ją także o Ashleigh Barty, która wiosną zakończyła karierę, z czego skorzystała Polka, wskakując na fotel liderki rankingu WTA. Tenisistka z Raszyna zdradziła, że planuje spotkać się ze słynną Australijką, z którą prywatnie bardzo się lubi. Obie panie wypowiadały się o sobie z dużą sympatią i ogromnym szacunkiem. - Na pewno kiedy Ash zakończyła karierę, przeżywałam mieszane emocje, bo czułam, że ona wciąż gra najlepszy tenis. Mam nadzieję, że teraz, może już w tym najbliższym tygodniu, spotkam się z nią i jej to powiem. Naprawdę zainspirowała mnie do pracy, a jej styl gry pokazał mi, jak wiele mogę jeszcze dużo poprawić w swoim tenisie. Nawet teraz czuję, że jest wiele rzeczy, które mogę zmienić i poprawić i jestem bardzo podekscytowana, że nawet po tak dobrym sezonie wciąż mogę to zrobić - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek czeka na mecze w United Cup

Iga Świątek przyznała, że po abdykacji prowadzącej w rankingu WTA Ashleigh Barty czuła się bardzo dziwnie w nowej roli - królowej tenisa. - Na początku wydawało mi się, że nie do końca jest to jest moje miejsce. Ash była dla wszystkich wzorem do naśladowania, jej zachowanie na korcie, ale także poza nim. Naprawdę zawiesiła poprzeczkę wysoko - dodała Iga. Tenisistka z Raszyna zdradziła, że już nie może się doczekać meczów w barwach reprezentacji Polski w rozgrywkach United Cup. - To pierwszy turniej w roku, więc będzie ciężko. Ale fajnie, że jesteśmy razem i będziemy mogli w pewnym sensie podzielić się doświadczeniami z naszymi kolegami i koleżankami z drużyny, posiedzieć razem na ławce i wspierać się nawzajem - powiedziała Iga Świątek. - Moim celem była zawsze popularyzacja tenisa w Polsce. Wciąż jesteśmy krajem, który jest bardziej skoncentrowany na piłce nożnej, ale czuję, że cały sukces, jaki odnieśliśmy z Hubim Hurkaczem oraz wcześniejsze dokonania Agi Radwańskiej dają efekty. Myślę, że to naprawdę się sumuje i możemy wykonać świetną robotę popularyzując tenis i czyniąc go bardziej dostępnym dla dzieci - stwierdziła Iga.

