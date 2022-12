Iga Świątek przygotowuje się do nadchodzącego sezonu, który będzie pod wieloma względami wyjątkowy dla liderki światowego rankingu. Świątek lada moment stanie przed kolejnymi wyzwaniami w swojej tenisowej karierze, ale nie zapomina także o tych, którzy potrzebują wsparcia innych. Świątek już nie pierwszy raz angażuje się w pomaganie potrzebującym – polska tenisistka w przeszłości wspierała Szlachetną Paczką, zorganizowała wspomniany turniej charytatywny dla Ukraińców, czy przekazała coś od siebie na licytację dla WOŚP. W tym roku także postanowiła zaoferować wyjątkowy prezent, który można wylicytować na Allegro i wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Polka poinformowała o akcji na swoich profilach w mediach społecznościowych i niespodziewanie pod jednym z postów wylał się na nią obrzydliwy hejt.

Iga Świątek w ogniu ohydnych ataków. To nie mieści się w głowie

Jak informowaliśmy niedawno, Iga Świątek przekazała na licytację m.in. zaproszenie na jej mecz w I rundzie Rolanda Garrosa oraz rakietę, którą wygrywała ten turniej w 2022 roku, a także triumfowała w US Open. O wszystkim liderka rankingu WTA poinformowała w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z Jurkiem Owsiakiem z WOŚP. Niespodziewanie, na Twitterze post z tym zdjęciem wywołał okropną falę nienawistnych komentarzy.

„Tak, Owsiak jest zbyt biedny. Prosze mu dac milion na kolejna chalupe. Rozumiem , ze chce byc Pani neutralna ale to jest akurat stawanie po zlej stronie mocy”, „a to doradziła mentorka czy tatuś? sporo fanow pani straciła.”, „Szkoda, Pani Igo. Ta fundacja nie zrobila niczego dobrego ani dla młodych ani dla starych. Więc Pani dary zasilaja mało szczytne jej aktywnosci”, „Bratanie się z tym człowiekiem to wchodzenie na coraz cieńszy lód...”, „I tym oto gestem się zeszmaciłaś niestety”, „Szkoda bo kibicowałem ale namawianie do szprycy, ukofilia i teraz jeszcze ten Złoty Melon. Mizerny pijar. Taka szkoda.”, „kompromituje się Pani!”, „Bardzo zle robisz dziewczyno!! Wspomagasz oszusta,ktory wykorzystuje dzieci,zeby zebraly na niego i jego rodzine.” (pisownia oryginalna) to tylko część nieprzychylnych komentarzy na temat zaangażowania się Świątek w licytację na WOŚP.

Oczywiście, pod postem pojawiło się także mnóstwo pozytywnych wpisów, jednak skala ataku na Świątek i tak jest niezwykle duża. Jednym z powodów takiej sytuacji jest sama specyfika portalu, jakim jest Twitter, którego od dawna problemem jest m.in. duża liczba fałszywych kont, botów i zwykłych internetowych „trolli”.

❤️ Przedświątecznych dobrych akcji ciąg dalszy… Po tym intensywnym sezonie przygotowałam coś wyjątkowego na aukcję dla @fundacjawosp. Poza rakietą, którą wygrałam dwa szlemy, będzie to wyjątkowe doświadczenie w Paryżu... Więcej w linku ➡️ https://t.co/EEIX9Vap7p pic.twitter.com/M9AM7niCnP— Iga Świątek (@iga_swiatek) December 22, 2022

