Iga Świątek zdecydowała się na wielki gest. W wyjątkowy sposób chce wesprzeć szczytny cel, odda niezwykle cenną rzecz

Iga Świątek już rozpoczęła nowy sezon, choć rok się jeszcze nie skończył! Polka nie bierze jednak udziału w turnieju pod egidą WTA czy w rozgrywkach reprezentacyjnych, udała się natomiast do Dubaju, gdzie wystartowała w pokazowym World Tennis League. Póki co Polka radzi sobie całkiem dobrze, ale nie zapomina także o sprawach pozasportowych. Na swoim profilu na Instagramie Iga Świątek poinformowała, że ponownie wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i tym razem na licytacji będzie można wylicytować zdecydowanie więcej, niż przed rokiem!

Iga Świątek znów wspiera WOŚP. Teraz będzie można wylicytować nie tylko spotkanie

Przypomnijmy, że w zeszłym roku na WOŚP można było wylicytować spotkanie oraz trening z Igą Świątek. Tym razem trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa postanowiła pójść o krok, a może i dwa kroki dalej. O wszystkim Iga Świątek poinformowała na swoim profilu na Instagramie, gdzie zaprezentowała przedmiot oddany na licytację i zapozowała do zdjęcia z Jerzym Owsiakiem.

Iga Świątek wyjaśniła, że oprócz spotkania z nią na prestiżowym Roland Garros w nadchodzącym roku, zwycięzca licytacji otrzyma także rakietę, którą Polak wygrywała właśnie paryski turniej oraz US Open! – Na aukcję wystawiam podwójne zaproszenie na mój mecz pierwszej rundy w Roland Garros, osobiste spotkanie ze mną w kuluarach po meczu, a także wstęp na wszystkie mecze odbywające się tego dnia na obiekcie. Mój mecz będzie można obejrzeć z bardzo dobrych miejsc w boksach przeznaczonych dla gości zawodników i z dostępem do strefy VIP. Poza doświadczeniem, które mam nadzieję, że będzie czymś ekstra, przekażę zwycięzcy moją rakietę z autografem, którą wygrałam w tym roku dwa wielkie szlemy - Roland Garros właśnie i US Open – przekazała Iga Świątek.

– Zapraszam do licytacji, bo cel jest ważny. WOŚP podczas tego finału zbiera na walkę z sepsą – dodała liderka światowego rankingu. Link do licytacji znajdziecie TUTAJ.