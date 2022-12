Iga Świątek musi zmierzyć się z nagłą zmianą. Tego się nie mogła się spodziewać, wszystko stało się tuż przed meczem

Iga Świątek podbiła tenisowy świat w 2022 roku. Liczne trofea, zwycięstwa i ogromna przewaga w rankingu WTA sprawiły, że tenisowi eksperci rozpływają się nad Polską zawodniczką. Po zakończeniu WTA Finals Polka udała się na zasłużony urlop, ale ten nie trwał też przesadnie długo, ponieważ liderka światowego rankingu wróciła już do gry. Polka postanowiła wciąż udział w 2022 World Tennis League w Dubaju, gdzie rywalizuje u boku czołówki WTA i ATP, choć żadna z tych organizacji nie sygnuje swoją nazwą tego turnieju. Polka znalazła się w drużynie z Eugenie Bouchard oraz panami Holgerem Rune i Felixem Augerem-Aliassimem. W czwartek naprzeciw Polce stanąć miała Anett Kontaveit, ale tak się jednak nie stanie.

Nagła zmiana przed meczem Igi Świątek

We wtorek Polka ze swoją drużyną pokonała zespół Caroline Garcii (z nią grała Polka), Bianki Andreescu, Andreasa Seppiego oraz Nicka Kyrgiosa. W czwartek natomiast Iga Świątek miała mierzyć się z Anett Kontaveit. Tak się jednak nie stanie, bowiem Estonka z powodów zdrowotnych musiała wycofać się z rywalizacji.

To spora zmiana na dzień przed meczem, ale też sam turniej nie jest tak prestiżowy, by miało to większe znaczenie dla naszej zawodniczki. Co ciekawe jednak, wciąż nie wie ona, z kim się zmierzy, bowiem miejsce Kontaveit może zająć Anastasija Pawluczenkowa lub Jelena Rybakina.