Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał Wimbledonu? Z kim kolejny mecz?

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale Wimbledonu. Rok temu Polka odpadła w Londynie już w 3. rundzie (porażka 6:3, 1:6, 2:6 z Putincewą), więc zyska dużo punktów. Powtórzyła swój najlepszy seniorski wynik w tym prestiżowym turnieju. W 2023 r. też doszła do 1/4 finału. Przegrała wtedy 5:7, 7:6, 2:6 z Eliną Switoliną. Iga Świątek w wieku 17 lat wygrała Wimbledon jako juniorka, ale potem podkreślała, że wpływ na jej sukces miały wtedy upały, które tak wysuszyły trawę, iż grało się na niej jak na piachu. - To było jakby inne życie - wspominała teraz Iga. - Pamiętam, że wygrana wydawała się surrealistyczna, ale gdy wróciłam do domu, nic się nie zmieniło. To był juniorski Wimbledon, a nie profesjonalny, więc myślałam, że moje życie będzie teraz idealne, ale trochę się rozczarowałam, bo wszystko zostało po staremu. Musiałam wrócić do pracy, grałam w turniejach ITF i to było przypomniało mi, że jeszcze nie jestem na szczycie. Ale na pewno dało mi to dużo nadziei i poczucie, że jeśli to było możliwe wtedy, to będzie możliwe także w przyszłości, na poziomie profesjonalnym - dodała Iga Świątek.

Z kim gra Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu?

Iga Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu zagra z Ludmiłą Samsonową. Zajmująca 19. miejsce w rankingu Rosjanka pokonała 7:5, 7:5 Hiszpankę Jessicę Bouzas Maneiro. Iga Świątek i Ludmiła Samsonowa grały ze sobą do tej pory cztery razy i wszystkie te pojedynki wygrała Polka. Najpierw był bardzo zacięty trzysetowy bój w turnieju WTA w Stuttgarcie w 2022 r. Nasza gwiazda wygrała wtedy 6:7, 6:4, 7:5. Kolejne dwa mecze Świątek z Samsonową nie były już tak zacięte. Iga wygrała najpierw 6:1, 6:0 w Dubaju, a potem 6:2, 6:2 w finale Pekinie, oba spotkania rozegrano w 2023 r. Ostatnio Świątek ograła Samsonową 6:4, 6:1 w 4. rundzie US Open 2024. Rosjanka grę opiera na mocnym serwisie i returnie oraz silnych uderzeniach z głębi kortu.

Kiedy gra Iga Świątek w 1/4 finału Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Ludmiła Samsonowa w ćwierćfinale Wimbledonu zostanie rozegrany w środę 9 lipca. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

