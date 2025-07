Hiszpanie na tropie sensacji po decyzji Szczęsnego! „Nie mają licencji”, wskazali na to od razu

Tak to się musiało skończyć

Sytuacja z obsadą bramki w FC Barcelona jest jedną z najbardziej interesujących pośród najlepszych klubów Europy. Do momentu kontuzji ter Stegena wydawało się, że Niemiec jeszcze długo będzie numerem 1 w zespole „Dumy Katalonii”, a rezerwowym był Inaki Pena. Wszystko zmieniło się, gdy do klubu dołączył Wojciech Szczęsny, a precyzyjniej – gdy w końcu wszedł do bramki i pokazał się z bardzo dobrej strony. Nagle duet ter Stegen – Pena stracił na znaczeniu i Barcelona podjęła decyzję, że w przyszłym sezonie numerem jeden ma zostać... całkiem nowy zawodnik Joan Garcia, a Szczęsny, który zaprezentował się tak dobrze i okazał się niezwykle ważną postacią w szatni, będzie jego zmiennikiem.

Problem jednak w tym, że ter Stegen wcale nie chce rezygnować z miejsca w składzie i sowitej pensji, jaką otrzymuje, a jego kontrakt jest jeszcze ważny przez trzy lata. Spekulowano, że zwłoka w podpisaniu umowy Barcelony z Wojciechem Szczęsnym po zakończeniu sezonu spowodowana jest właśnie tym, że klub czekał na decyzję Niemca, który nie chciał iść klubowi na rękę i szukać sobie nowego pracodawcy. Oficjalne ogłoszenie podpisania nowego kontraktu ze Szczęsnym oznacza, że albo ter Stegen porozumiał się z Barceloną, albo wręcz przeciwnie – obstaje przy swoim, a umowa z Polakiem ma być pokazem od „Dumy Katalonii”, że na poważnie stawiają przede wszystkim na Garcię i Szczęsnego.

Takiego zadania jest madrycki „AS”, który artykuł o wspomnianej umowie opatrzył tytułem: „Większa presja na Ter Stegena: Szczęsny do 2027 r.”. Co ciekawe, dziennik wskazał też na pewną zaskakującą informację, która widnieje na oficjalnej stronie LaLigi. – Obecnie na stronie internetowej LaLiga Ter Stegen i Inaki Pena są zarejestrowani, ale nie Joan García i Szczęsny. Paradoks polega na tym, że dwaj zgłoszeni bramkarze odchodzą, a ci, którzy mają bronić w przyszłym sezonie, nadal nie mają licencji – napisano. Można się jednak spodziewać, że to akurat formalność, która nie będzie sprawiała większego problemu.

