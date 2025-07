Kiedy Szczęsny podejmie decyzję? Padła ważna data!

Wszyscy się zastanawiają co z Wojciechem Szczęsnym. Dyrektor sportowy Barcelony tłumaczy. To będzie przełomowy dzień

Barcelona chce Szczęsnego na dłużej

Gdy Szczęsny zeszłego lata rozstał się z Juventusem i ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery absolutnie nic nie mogło wskazywać, że jego historia potoczy się właśnie w taki sposób. Tymczasem poważna kontuzja Marca-Andre ter Stegena sprawiła, że dobrego bramkarza na gwałt potrzebowała Barcelona i w tym celu zgłosiła się właśnie do Polaka. Ten zaakceptował propozycję i początkowo pełnił funkcję zmiennika Inakiego Peni, ale od stycznia wskoczył między słupki i dzięki dobrej dyspozycji nie oddał miejsca aż do końca rozgrywek.

Nie może zatem dziwić, że Blaugrana chce zatrzymać w swoich szeregach bramkarza, z którym sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Króla. Choć dotychczasowy kontrakt Szczęsnego wygasł 30 czerwca to wszystko wskazuje na to, że jego przygoda w Katalonii będzie kontynuowana.

Kiedy Szczęsny podpisze nowy kontrakt z Barceloną?

Jak informuje kataloński "Sport", Barca jest przekonana, że jej dalszej współpracy ze Szczęsnym nic nie zagraża i pozostaje po prostu złożyć podpisy pod nową umową. A ta ma związać Polaka z Dumą Katalonii nie na rok, a na kolejne dwa lata.

Kiedy dojdzie do parafowania kontraktu? Według katalońskich dziennikarzy, z całą pewnością nastapi to przed 13 lipca. Wtedy bowiem Barcelona rozpocznie przygotowania do nowego sezonu i 35-latek musi formalnie określić się co do swojej przyszłości, by móc wziąć udział w treningach.

I choć Szczęsny najprawdopodobniej pozostanie w Blaugranie, to raczej nie będzie już pełnił funkcji pierwszego bramkarza. Półfinaliści poprzedniego sezonu Ligi Mistrzów za 25 milionów euro ściągnęli bowiem z Espanyolu Joana Garcię i to własnie utalentowany Hiszpan powinien wskoczyć między słupki ekipy dowodzonej przez Hansiego Flicka.