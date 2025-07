Clara Tauson naprawdę powiedziała to o Idze Świątek. Tak ocenia Polkę

- Iga jest wielką, wielką mistrzynią i obecnie gra całkiem dobrze, sądząc po wyniku (mecz z Collins trwał - red). Jest niesamowitą tenisistką, nie ma tu nic do dodania - zaczęła Clara Tauson. - Wiem, że być może nie czuje się najbardziej komfortowo na trawie, ale ja też nie czułam się tak tydzień temu. Myślę, że jeśli zagram taki sam tenis jak dzisiaj, to będzie wyrównany mecz. Oczywiście, dzisiaj grałam jeden z moich najlepszych tenisów, więc spodziewam się, że w następnej rundzie nie będzie tak samo. Zamierzam walczyć o każdy punkt, gem, cokolwiek - dodała Dunka, a na pytanie, co najbardziej podziwia w grze Igi Świątek, stwierdziła: - Myślę, że jej intensywność jest inna niż u każdej innej zawodniczki. Jej praca nóg jest poza wszelką konkurencją moim zdaniem. To naprawdę kluczowy czynnik w jej grze, że jest tak intensywna i zawsze tak dobrze przygotowana mentalnie.